Ставрополье второй раз за неделю атаковали БПЛА: в промзоне хутора Вязники снова вспыхнул пожар

13 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что регион вновь атаковали БПЛА. В результате падения дрона произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. На месте происшествия работают экстренные службы и пожарные расчеты.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.



Напомним, что это уже вторая атака беспилотников на Ставропольский край за неделю. Ранее, 9 июля, в хуторе Вязники загорелся промышленный объект «Роснефти». Тогда огонь добрался до резервуаров с горючими материалами. Из-за угрозы распространения огня жителей ближайшей к предприятию улицы эвакуировали, а на самом объекте вводили режим ЧС.