Ставрополье второй раз за неделю атаковали БПЛА: в промзоне хутора Вязники снова вспыхнул пожар

Ставропольский край

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  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Губернатор Ставропольского края рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

13 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале, что регион вновь атаковали БПЛА. В результате падения дрона произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

На месте происшествия работают экстренные службы и пожарные расчеты.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

Напомним, что это уже вторая атака беспилотников на Ставропольский край за неделю. Ранее, 9 июля, в хуторе Вязники загорелся промышленный объект «Роснефти». Тогда огонь добрался до резервуаров с горючими материалами. Из-за угрозы распространения огня жителей ближайшей к предприятию улицы эвакуировали, а на самом объекте вводили режим ЧС.

Как писали Юга.ру, ночью 12 июля над Ростовской областью сбили 20 БПЛА. Под удар попали два города, четыре района и танкер.

Безопасность Пожары Происшествия СВО Ставрополье

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