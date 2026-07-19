80 человек отравились в Ставропольском крае — предположительно, сальмонеллой
Массовое пищевое отравление произошло на базе отдыха на Ставрополье: 80 человек обратились в больницы, 53 из них госпитализированы
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С 13 по 17 июля в медучреждения Ставропольского края обратились 80 посетителей базы отдыха «Золотые пески» рядом с водохранилищем Волчьи Ворота в Ставропольском крае — об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав региона.
У пострадавших была высокая температура и другие признаки интоксикации, вызванной пищевым отравлением. Первоначально сообщалось о шестерых госпитализированных, но 19 июля министерство здравоохранения Ставропольского края озвучило другие цифры — 53 человека.
«Состояние заболевших —средней степени тяжести с положительной динамикой», — цитирует «Интерфакс» сообщение краевого Минздрава.
Органы Следственного комитета по Ставропольскому краю первоначально организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей»). Но уголовное дело в итоге возбудили по статье № 236 («нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»). Глава Следкома Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
Основной причиной отравления предварительно называют «возбудителя сальмонеллеза, выявленного в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха». Однако лабораторные экспертизы еще не закончены.
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