В Северском районе снова горит НПЗ после атаки БПЛА, ранен человек

Обломки дронов зафиксированы сразу по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На Афипском НПЗ произошло возгорание, несколько частных домов получили повреждения крыш, фасадов, окон и заборов.

14 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что минувшей ночью Северский район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков пострадал один человек — его госпитализировали.

В одном из многоквартирных домов выбиты стекла, повреждены дверь и потолок. Также обломки БПЛА повредили здание на железнодорожном переезде.

Фрагменты беспилотников упали на территории двух предприятий — в одном из случаев это привело к возгоранию. Кроме того, обломки обнаружили во дворе частного дома. На одной из дорог в хуторе Коваленко произошли локальные возгорания, которые быстро потушили. В станице Смоленской фрагменты БПЛА рухнули в огород частного дома.