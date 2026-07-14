В Северском районе снова горит НПЗ после атаки БПЛА, ранен человек

Краснодарский край

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Северский район 14 июля подвергся атаке дронов. Есть пострадавший и повреждения инфраструктуры

14 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что минувшей ночью Северский район подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков пострадал один человек — его госпитализировали.

Обломки дронов зафиксированы сразу по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На Афипском НПЗ произошло возгорание, несколько частных домов получили повреждения крыш, фасадов, окон и заборов.

Ставрополье второй раз за неделю атаковали БПЛА:

В одном из многоквартирных домов выбиты стекла, повреждены дверь и потолок. Также обломки БПЛА повредили здание на железнодорожном переезде.

Фрагменты беспилотников упали на территории двух предприятий — в одном из случаев это привело к возгоранию. Кроме того, обломки обнаружили во дворе частного дома. На одной из дорог в хуторе Коваленко произошли локальные возгорания, которые быстро потушили. В станице Смоленской фрагменты БПЛА рухнули в огород частного дома.

Как писали Юга.ру, 13 июля в Темрюкском и Белореченском районах обломки БПЛА упали на предприятия и частный дом.

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В Северском районе снова горит НПЗ после атаки БПЛА, ранен человек
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