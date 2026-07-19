Где заправиться в Краснодаре 19 июля: актуальная сводка

Утром 19 июля в Краснодаре работали 60 АЗС — на три меньше, чем в пятницу

Муниципальный центр управления «Краснодар» утром 19 июля опубликовал свежий список автозаправочных станций, продолжающих работу в краевой столице.

— У сети «Роснефть» работают заправки на улицах Селезнёва, Московской, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанской Набережной и на Ростовском шоссе.

— У «Лукойла» открыты станции на Тургенева, проспекте Чекистов, ​Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Тополиной, Ставропольской, Западном обходе и на проезде Мирном.

— У «Газпрома» — на Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российской и Ейском шоссе.

— «Газпромнефть» принимает автомобилистов на Селезнёва, ​Уральской, ​Лизы Чайкиной, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинской и по обеим сторонам трассы Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина.

— Работают заправки «Rusoil» на Дальней, Бабушкина, Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского и ​Пластунской.

— АЗС сети «Atan» открыты на 1-й Дорожной, Красных Партизан и в хуторе Ленина.

— Есть бензин на станциях «СитиОйл» на Мачуги и Сормовской.

— На «PNB» на Монтажников и Шевченко тоже можно заправиться.

Помимо этого, работают:

— «ОПТИ» на Красных Партизан;

— «ЮНК» на Российской;

— «Партнёр» на Уральской;

— «Petrol» на 70-летия Октября;

— «Татнефть» на Ростовском шоссе;

— «Ирбис» на Степана Разина.

Итого открыты 60 заправок (на три меньше, чем 17 июля).

Бензин марки АИ-92 сейчас есть на 43 АЗС;

АИ-95 — на 35 АЗС;

АИ-100 — на 8 АЗС;

дизельное топливо — на 55 АЗС.

Еще 43 станции временно топливо не отпускают, еще 11 закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ «Краснодар» напоминают, что в течение дня ситуация может меняться.