В Темрюкском и Белореченском районах обломки БПЛА упали на предприятия и частный дом
Падение обломков БПЛА зафиксировали в двух районах Кубани
13 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что минувшей ночью в двух районах зафиксировали падения обломков БПЛА. В результате инцидентов пострадавших нет, однако на земле есть локальные разрушения и возгорания.
В Темрюкском районе фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, спровоцировав пожар. Специалисты быстро справились с огнем.
Кроме того, обломки дрона зафиксированы в поселке Ильич — они повредили остекление и стену частного домовладения. На территории участка загорелась хозпостройка.
В Белореченском районе фрагменты беспилотника стали причиной повреждения ангара с техникой на территории одного из предприятий. Жертв и раненых нет.
Как писали Юга.ру, ночью 12 июля над Ростовской областью сбили 20 БПЛА. Под удар попали два города, четыре района и танкер.