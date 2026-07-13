В Темрюкском и Белореченском районах обломки БПЛА упали на предприятия и частный дом

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Падение обломков БПЛА зафиксировали в двух районах Кубани

13 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что минувшей ночью в двух районах зафиксировали падения обломков БПЛА. В результате инцидентов пострадавших нет, однако на земле есть локальные разрушения и возгорания.

В Темрюкском районе фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, спровоцировав пожар. Специалисты быстро справились с огнем.

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Кроме того, обломки дрона зафиксированы в поселке Ильич — они повредили остекление и стену частного домовладения. На территории участка загорелась хозпостройка.

В Белореченском районе фрагменты беспилотника стали причиной повреждения ангара с техникой на территории одного из предприятий. Жертв и раненых нет.

Как писали Юга.ру, ночью 12 июля над Ростовской областью сбили 20 БПЛА. Под удар попали два города, четыре района и танкер.

Белореченский район СВО Темрюкский район

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В Темрюкском и Белореченском районах обломки БПЛА упали на предприятия и частный дом
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