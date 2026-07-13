В Темрюкском и Белореченском районах обломки БПЛА упали на предприятия и частный дом

13 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что минувшей ночью в двух районах зафиксировали падения обломков БПЛА. В результате инцидентов пострадавших нет, однако на земле есть локальные разрушения и возгорания.

В Темрюкском районе фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, спровоцировав пожар. Специалисты быстро справились с огнем.