89 пляжей Анапы получили разрешения на открытие после разлива мазута. Еще 12 проверяют

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Власти отчитались об очередном этапе ликвидации разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе

17 июля пресс-служба правительства России сообщила, что вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. По итогам заседания стало известно, что 89 пляжей Анапы получили все разрешительные документы для открытия, еще 12 территорий проходят экспертизу.

Читайте также:

По данным чиновников, на пострадавших от мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка, эту работу контролирует Роспотребнадзор. Одновременно ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым — власти отслеживают появление новых нефтяных пятен со спутников. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 768 человек и 186 единиц техники.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых, по оценке экспертов, около 40% вытекло в море и достигло черноморского побережья — сильнее всего пострадала Анапа. Если изначально ущерб экосистеме оценивали в 33,4 млрд рублей, то позже Росприроднадзор пересмотрел эту цифру до 85 млрд рублей.

Пляжи Анапы открывают постепенно уже несколько месяцев: 29 мая Роспотребнадзор разрешил открыть 15 пляжей, 19 июня их число выросло до 58. При этом экологи и жители Анапы сомневаются в качестве завозимого на побережье песка — по их словам, он отличается от природного по цвету и структуре, а при контакте с водой превращается в вязкую массу, похожую на глину.

Ситуацию осложняет и то, что в июле 2026 года спутники зафиксировали новую утечку мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239», части корпусов которого до сих пор лежат на дне Керченского пролива. 13 июля председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков призвал генпрокурора и глав Росприроднадзора и Роспотребнадзора обнародовать данные экологического мониторинга в районе Анапы.

Как сообщали Юга.ру, 11 июля в Таганрогском заливе спутники обнаружили нефтяное пятно, власти заявили, что все под контролем.

Анапа Пляжи Разлив нефти Роспотребнадзор

Все материалы по теме:

Новости

Бензиновый дайджест в курортных городах Кубани перед выходными: какие АЗС работают, какие лимиты?
L’One с хором, спектакль с Цыгановым и современный танец у моря. В Геленджике пройдет фестиваль «Сезоны»
В Краснодаре откроются ярмарки выходного дня — публикуем адреса
На улице Вишняковой в Краснодаре начали ограничивать движение: схема перекрытий
Предупреждать будут не всех. МЧС изменит систему оповещения при угрозе атаки БПЛА на Кубани
Пасмурно в Краснодаре и жара до +32 °C на побережье: синоптики рассказали о погоде на Кубани в выходные

Лента новостей

Адресное открытие дверей в транспорте Краснодара экономит 15% энергии, но все еще непривычно для пассажиров. Вот что говорит КТТУ
15 июля, 14:14
Адресное открытие дверей в транспорте Краснодара экономит 15% энергии, но все еще непривычно для пассажиров. Вот что говорит КТТУ
«Помогать бездомным животным — наш общий долг»
Сегодня, 17:26
«Помогать бездомным животным — наш общий долг»
Краснодарский край вошел в топ регионов-участников проекта «Корзина доброты»
Термальный сад с красными скалами
Вчера, 14:55
Термальный сад с красными скалами
В парке «Краснодар» открыли новую необычную локацию

Реклама на сайте