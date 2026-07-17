89 пляжей Анапы получили разрешения на открытие после разлива мазута. Еще 12 проверяют

17 июля пресс-служба правительства России сообщила , что вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. По итогам заседания стало известно, что 89 пляжей Анапы получили все разрешительные документы для открытия, еще 12 территорий проходят экспертизу.

По данным чиновников, на пострадавших от мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка, эту работу контролирует Роспотребнадзор. Одновременно ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым — власти отслеживают появление новых нефтяных пятен со спутников. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 768 человек и 186 единиц техники.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых, по оценке экспертов, около 40% вытекло в море и достигло черноморского побережья — сильнее всего пострадала Анапа. Если изначально ущерб экосистеме оценивали в 33,4 млрд рублей, то позже Росприроднадзор пересмотрел эту цифру до 85 млрд рублей.

Пляжи Анапы открывают постепенно уже несколько месяцев: 29 мая Роспотребнадзор разрешил открыть 15 пляжей, 19 июня их число выросло до 58. При этом экологи и жители Анапы сомневаются в качестве завозимого на побережье песка — по их словам, он отличается от природного по цвету и структуре, а при контакте с водой превращается в вязкую массу, похожую на глину.

Ситуацию осложняет и то, что в июле 2026 года спутники зафиксировали новую утечку мазута из затонувшего танкера «Волгонефть-239», части корпусов которого до сих пор лежат на дне Керченского пролива. 13 июля председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков призвал генпрокурора и глав Росприроднадзора и Роспотребнадзора обнародовать данные экологического мониторинга в районе Анапы.