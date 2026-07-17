В Краснодаре на улице Вишняковой начали строить систему от подтоплений — движение ограничат на год

17 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на улице Вишняковой начали строить комплекс для сбора и отвода дождевой воды. По данным мэрии, система должна снизить риск подтоплений во время сильных ливней, которые годами создавали проблемы на этом участке.

Новая инфраструктура включает насосную станцию, два подземных резервуара-накопителя объемом 1100 кубометров каждый и больше 2,2 километра новых трубопроводов. Пиковая производительность системы составит почти 2500 кубометров воды в час. По данным градоначальника, мощности системы хватит, чтобы отводить значительные объемы дождевой воды во время сильных ливней.