В Краснодаре на улице Вишняковой начали строить систему от подтоплений — движение ограничат на год
На улице Вишняковой в Краснодаре стартовала масштабная стройка ливневой канализации
17 июля мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что на улице Вишняковой начали строить комплекс для сбора и отвода дождевой воды. По данным мэрии, система должна снизить риск подтоплений во время сильных ливней, которые годами создавали проблемы на этом участке.
Новая инфраструктура включает насосную станцию, два подземных резервуара-накопителя объемом 1100 кубометров каждый и больше 2,2 километра новых трубопроводов. Пиковая производительность системы составит почти 2500 кубометров воды в час. По данным градоначальника, мощности системы хватит, чтобы отводить значительные объемы дождевой воды во время сильных ливней.
В Сочи заключали фиктивные контракты при реконструкции ЖКХ:
Перед сбросом в реку Кубань вода пройдет через очистные сооружения. Работы продлятся больше года.
Во время строительства будут действовать ограничения для автомобилистов. Сейчас проезд по улице Вишняковой от Ставропольской до железнодорожного путепровода организован по одной полосе. На следующей неделе движение полностью перекроют на участке от Кавказской до Адыгейской Набережной.
Городские власти призывают автомобилистов быть внимательными, выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать поездки.
Как писали Юга.ру, 14 июня краснодарцы перекрыли дорогу, чтобы заставить власти откачать воду из их дворов.