«Хотели найти красивый фон». Двое краснодарцев получили по 14 суток ареста за видео со шпагатом на фоне храма
В Краснодаре молодых людей арестовали после провокационного видео
14 июля телеграм-канал «Многонационал» опубликовал видео, снятое в Краснодаре. На кадрах молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя «мерседесами», на фоне собора Александра Невского на улице Постовой.
В тот же день региональное отделение СК сообщило, что оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 23-летний жители краевой столицы.
Во время допроса Эдуард Восканянц и Артем Симонян заверили, что не ставили целью оскорбить верующих или выступить против религии. Один из них объяснил произошедшее так: «Просто хотели найти красивый фон для фото».
17 июля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что мужчин признали виновными в неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Им назначили по 14 суток административного ареста.
Как писали Юга.ру, хореограф из Владикавказа столкнулась с травлей из-за преподавания стрип-пластики и выступления в папахе.