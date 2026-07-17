«Хотели найти красивый фон». Двое краснодарцев получили по 14 суток ареста за видео со шпагатом на фоне храма

14 июля телеграм-канал «Многонационал» опубликовал видео, снятое в Краснодаре. На кадрах молодой человек позирует, сидя на шпагате между двумя «мерседесами», на фоне собора Александра Невского на улице Постовой.

В тот же день региональное отделение СК сообщило, что оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 23-летний жители краевой столицы.