Наличие бензина, очереди и экономные маршруты. В Краснодаре и Ростове «Яндекс» обновил сервисы для автомобилистов

17 июля пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компания представила масштабное обновление сервисов для автомобилистов. Теперь в «Картах» и «Навигаторе» можно увидеть, есть ли на АЗС нужное топливо и очереди — информация доступна в карточке станции. Актуальные данные об очередях также появились в приложениях «Яндекс Go» и «Заправки».

Кроме того, «Карты» и «Навигатор» научились строить маршруты с минимальным расходом топлива. Такие пути могут быть чуть длиннее, но за счет более плавного скоростного режима, меньшего числа светофоров и остановок позволяют сэкономить горючее.