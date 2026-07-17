Наличие бензина, очереди и экономные маршруты. В Краснодаре и Ростове «Яндекс» обновил сервисы для автомобилистов
В «Яндекс Картах» появилась информация о наличии топлива и загруженности АЗС
17 июля пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компания представила масштабное обновление сервисов для автомобилистов. Теперь в «Картах» и «Навигаторе» можно увидеть, есть ли на АЗС нужное топливо и очереди — информация доступна в карточке станции. Актуальные данные об очередях также появились в приложениях «Яндекс Go» и «Заправки».
Кроме того, «Карты» и «Навигатор» научились строить маршруты с минимальным расходом топлива. Такие пути могут быть чуть длиннее, но за счет более плавного скоростного режима, меньшего числа светофоров и остановок позволяют сэкономить горючее.
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Данные о ситуации на АЗС компания собирает автоматически из нескольких источников: заказы топлива в сервисах «Заправки» и «Яндекс Go», информация от таксистов в приложении «Яндекс Про», а также обстановка на дорогах в районе станций. Еще один канал — сами водители. Тем, кто недавно заправился или проехал мимо АЗС, сервис предлагает короткий опрос. Ответы помогают быстрее обновлять информацию и показывать актуальную картину остальным пользователям.
Новую функцию запустили в Москве и Санкт-Петербурге не позднее 9 июля, теперь она доступна в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. По мере накопления регулярных и достоверных данных география сервиса будет расширяться и на другие населенные пункты.
Как писали Юга.ру, в «Яндекс Такси» заявили, что дефицит топлива не привел к росту цен и оттоку водителей.