Нападающий «быков» и сборной Колумбии Джон Кордоба вошел в рейтинг футболистов, которые больше всего времени на поле провели пешком

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 28 матчах. На Чемпионате мира 2026 футболист провел три матча: на групповом этапе против сборных ДР Конго (32 минуты) и Португалии (60 минут). В матче 1/16 финала против Ганы Кордоба уже на 8-й минуте повредил приводящую мышцу бедра и завершил выступление на турнире.

Второе место занял нападающий ФК «Краснодар» и сборной Колумбии Джон Кордоба. На мундиале он сыграл 100 минут, 45% из которых провел пешком.

16 июля платформа спортивной аналитики Opta Sports опубликовала рейтинг футболистов, которые большую часть времени в матчах Чемпионата мира 2026 провели пешком.

Первое место в рейтинге занял Лионель Месси. Он провел на поле 620 минут, 48,3% из которых — пешком. Аргентинец продолжает выступление на чемпионате мира: 15 июля его сборная обыграла Англию в полуфинале со счетом 2:1 и вышла в финал, где 19 июля сыграет против Испании.

Третье место занял нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он провел на поле 608 минут, из которых 44,2% — пешком. 14 июля его сборная проиграла Испании в полуфинале со счетом 0:2 и сыграет за третье место 18 июля.

Также в рейтинг вошли полузащитник сборной Кюрасао Ришедли Базур (90 минут на поле, 43,8% времени пешком) и нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби (225 минут и 43,5% времени соответственно).