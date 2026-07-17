В Таганроге обнаружили новый выброс мазута, но его унесло в море до начала уборки

16 июля активисты таганрогского сообщества «Богудония» сообщили , что утром обнаружили на побережье новый выброс мазута, который, по их словам, не уступал по масштабу предыдущему. Общественники связались с городской администрацией и начали планировать вторую волну уборки. Однако через три часа после обнаружения нефтяные пятна исчезли. Из-за смены направления и силы ветра мазут унесло обратно в Азовское море. Активисты заявили, что этот случай доказал необходимость быстрого реагирования.

По словам общественников, власти пообещали отправлять коммунальную технику на все доступные участки побережья и обеспечивать добровольцев защитными средствами. При этом активисты продолжают самостоятельно собирать деньги на спецодежду.

Также координаторы создадут чат для быстрого сбора волонтеров на уборку нефтепродуктов. Участники будут следить за состоянием береговой линии и сообщать о новых выбросах.

Напомним, что в ночь на 10 июля беспилотники атаковали морской порт Таганрога. На следующий день спутники зафиксировали в заливе трехкилометровое нефтяное пятно. Вскоре мазут выбросило на пляжи. 12 июля местные активисты вышли на уборку и обратились за помощью к властям, однако глава города Светлана Камбулова изначально отрицала проблему.

15 июля позиция мэрии изменилась, и к ликвидации последствий разлива привлекли коммунальные службы, спасателей, студентов и казаков. Вместе с волонтерами им удалось собрать 250 мешков мазута — не менее 7 тонн загрязненного песка. По оценкам общественников, тогда побережье очистили на 95%.