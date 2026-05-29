В Анапе 15 пляжей получили разрешительные документы, еще 29 проходят экспертизу

С начала операции очищено больше 3,6 тыс. км береговой линии, вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Уточняется, что весь объем отходов либо обезврежен, либо переработан во вторичные материалы. В работах задействованы 786 человек и 187 единиц техники.

29 мая вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Он заявил, что работы продолжаются, их ход контролирует Роспотребнадзор.

В Анапе 15 пляжей получили все необходимые разрешительные документы, еще 29 находятся на стадии прохождения экспертизы.

Напомним, 1 мая в Анапе стартует курортный сезон, который продлится до 30 сентября. Уже идет подготовка пляжей, исключенных из зоны ЧС.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.

Как писали Юга.ру, блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы, а власти отчитываются о его просушке.