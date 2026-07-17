Маг из «Битвы экстрасенсов» рассказал, когда закончится топливный кризис в Ростовской области

Ростовский экстрасенс заявил, что ситуация с бензином на Дону стабилизируется скоро, и посоветовал не раздувать спрос

17 июля известный маг и экстрасенс Намтар Энзигаль рассказал изданию 161.RU, когда, по его мнению, закончится топливный кризис в Ростовской области.

Намтар Энзигаль (настоящее имя — Алексей Варцаба) — экстрасенс, некромант и демонолог, участвовавший в шоу «Битва экстрасенсов» в 2024 году. Мужчина родом из Ростова-на-Дону, однако утверждает, что его родина — древний Ниппур (современный город Нуффар в Ираке).



По его словам, серьезно заниматься магией он начал в начале 2000-х годов, а в 2006 году прошел обучение в «Ордене хранителей смерти». Намтар утверждает, что работает с душами умерших, демонами и первичными энергиями.

В интервью экстрасенс заявил, что бензин — это не просто топливо, а его дефицит возник из-за «нарушения привычного баланса и накопленного напряжения» в системе жизни. При этом он отметил, что энергетический дисбаланс проявился через реальные причины — атаки беспилотников на НПЗ, сложности с логистикой и изменение спроса.

По словам Намтара, топливный кризис не будет длительным — сейчас уже начался «период восстановления нарушенного баланса». Ситуация, по его мнению, будет постепенно улучшаться: уменьшатся очереди, стабилизируется наличие топлива на АЗС, а затем рынок вернется к прежнему состоянию. Экстрасенс считает, что это может произойти уже в ближайшие недели.