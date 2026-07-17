Маг из «Битвы экстрасенсов» рассказал, когда закончится топливный кризис в Ростовской области
Ростовский экстрасенс заявил, что ситуация с бензином на Дону стабилизируется скоро, и посоветовал не раздувать спрос
17 июля известный маг и экстрасенс Намтар Энзигаль рассказал изданию 161.RU, когда, по его мнению, закончится топливный кризис в Ростовской области.
Намтар Энзигаль (настоящее имя — Алексей Варцаба) — экстрасенс, некромант и демонолог, участвовавший в шоу «Битва экстрасенсов» в 2024 году. Мужчина родом из Ростова-на-Дону, однако утверждает, что его родина — древний Ниппур (современный город Нуффар в Ираке).
По его словам, серьезно заниматься магией он начал в начале 2000-х годов, а в 2006 году прошел обучение в «Ордене хранителей смерти». Намтар утверждает, что работает с душами умерших, демонами и первичными энергиями.
В интервью экстрасенс заявил, что бензин — это не просто топливо, а его дефицит возник из-за «нарушения привычного баланса и накопленного напряжения» в системе жизни. При этом он отметил, что энергетический дисбаланс проявился через реальные причины — атаки беспилотников на НПЗ, сложности с логистикой и изменение спроса.
По словам Намтара, топливный кризис не будет длительным — сейчас уже начался «период восстановления нарушенного баланса». Ситуация, по его мнению, будет постепенно улучшаться: уменьшатся очереди, стабилизируется наличие топлива на АЗС, а затем рынок вернется к прежнему состоянию. Экстрасенс считает, что это может произойти уже в ближайшие недели.
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При этом полностью ситуация сразу не нормализуется — «системе нужно время». Однако маг уверен, что пик топливного дефицита уже пройден.
«Если причины, которые создали дисбаланс, не будут устранены, подобные ситуации могут повторяться. С энергетической точки зрения любой поток требует равновесия: сколько энергии забирается, столько должно иметь возможность восстанавливаться. Если говорить проще — нужны резервы, стабильные поставки и возможность быстро реагировать на проблемы», — подчеркнул Намтар.
Также он посоветовал людям не поддаваться панике, чтобы не усугублять ситуацию.
«Влияет коллективное состояние людей. Когда появляется страх, он начинает жить своей жизнью: появляются слухи, люди начинают запасаться, и напряжение усиливается. <...> Практический совет простой: не покупать больше топлива, чем необходимо, и ориентироваться на проверенную информацию», — подытожил экстрасенс.
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