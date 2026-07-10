Атака БПЛА на Ростовскую область: пожары на нефтебазе, в порту и административных зданиях

В Таганроге, Азове и Азовском районе зафиксировали последствия атаки БПЛА

10 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО отразили налёт, уничтожив около 35 дронов в Таганроге, Азове, а также в Азовском и Матвеево-Курганском районах.

В селе Кагальник Азовского района один из беспилотников стал причиной возгорания административного здания. Огонь удалось быстро локализовать, жертв и пострадавших нет.