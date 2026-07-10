Атака БПЛА на Ростовскую область: пожары на нефтебазе, в порту и административных зданиях

Ростовская область

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Таганроге, Азове и Азовском районе зафиксировали последствия атаки БПЛА

10 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО отразили налёт, уничтожив около 35 дронов в Таганроге, Азове, а также в Азовском и Матвеево-Курганском районах.

В селе Кагальник Азовского района один из беспилотников стал причиной возгорания административного здания. Огонь удалось быстро локализовать, жертв и пострадавших нет.

В Северском районе упали обломки БПЛА:

В самом Азове атака привела к пожарам сразу на двух объектах хранения нефтепродуктов. Экстренные службы продолжают ликвидировать возгорания. Информации о пострадавших нет.

В Таганроге осколки дрона повредили остекление и двери одного из частных домов — жертв нет. Кроме того, загорелась кровля административного здания, пожар уже потушили. В то же время продолжается ликвидация возгорания на территории морского порта. По предварительным данным, пострадавших и здесь нет.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Напомним, 8 и 9 июля в Ростовской области БПЛА атаковали танкеры.

Как писали Юга.ру, 9 июля в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелось ромпредприятие. Это может быть расположенная в хуторе Вязники Шпаковского округа нефтебаза.

Безопасность Пожары Происшествия Ростовская область СВО

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