Центробанк отменил голосование за выбор нового рисунка на 500-рублевой купюре

Центробанк РФ аннулировал итоги онлайн-голосования по выбору нового символа для купюры в 500 рублей

14 октября Центробанк РФ планировал объявить итоги открытого онлайн-голосования по выбору символов для новой купюры в 500 рублей. Вместо этого учреждение опубликовало заявление об отмене процедуры и всех ее итогов.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования. Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится. <...> Мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий», — сказано в заявлении.

Напомним, что серьезная борьба за первое место в этом голосовании развернулась между видами на гору Эльбрус и панорамой центральной части города Грозный. В частности, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше 10 айфонов новой модели среди тех, кто проголосует за столицу руководимого им региона. А «Русская община» назвала попытку изобразить новостройки «Грозный-Сити» на национальной валюте «идеологической диверсией».

Незадолго до окончания голосования у Эльбруса было 1,2 миллиона голосов, у «Грозный-Сити» — 1,07 миллиона.

Власти Чечни уже успели назвать произошедшее «победой».

«Необъективное голосование прекращено! Когда есть такой достойный национальный Лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит», — написал в своем телеграм-канале министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.