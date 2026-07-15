Море почернело. Нефтяные пятна добрались до побережья в Приморско-Ахтарском районе

Вечером 14 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что выбросы нефтепродуктов обнаружили еще в одном районе Краснодарского края — на побережье Азовского моря в Приморско-Ахтарском округе. Загрязнение растянулось примерно на один километр прибрежной полосы.

Для ликвидации последствий на место экстренно направили спецтехнику и спасателей. Береговую линию очищают 125 человек. В работах задействовано 20 единиц техники.



Напомним, что 13 и 14 июля выбросы мазута зафиксировали на пляжах Темрюкского района — в поселках Ильич и Кучугуры, а также в станице Голубицкой. Мелкая фракция нефтепродуктов растянулась на шесть километров. Ситуация вызвала беспокойство эколога из-за близости загрязнения к уникальному Тамано-Запорожскому заказнику, где сейчас гнездится около 20 видов птиц.