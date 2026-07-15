Керчь полностью обесточена после атаки беспилотников

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Керчи остались без света после ночной атаки БПЛА, а в девяти районах полуострова ограничили подачу воды

15 июля глава Керчи Иван Кошель сообщил, что Керчь оказалась полностью обесточена в результате ночной атаки беспилотников, произошедшей ночью. В настоящее время объекты жизнеобеспечения города работают от резервных источников питания.

Пресс-служба «Крымэнерго» уточнила, что, помимо Керчи, частичные отключения электроэнергии зафиксированы также в населенных пунктах Северо-Западного и Восточного районов полуострова. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако сроки полного возвращения к штатному режиму не называются.

«В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», — заявили в «Крымэнерго».

Житель Джанкоя погиб при атаке БПЛА на Крым:

Кроме того, в ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что в девяти районах полуострова ограничена подача воды.

По данным Минобороны, в ночь на 15 июля средства ПВО сбили 93 дрона над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Как писали Юга.ру, 6 июля весь Крым остался без света из-за масштабной энергоаварии. Причиной блэкаута назвали сбой на высоковольтных линиях.

Крым СВО Энергетика

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