Керчь полностью обесточена после атаки беспилотников
Жители Керчи остались без света после ночной атаки БПЛА, а в девяти районах полуострова ограничили подачу воды
15 июля глава Керчи Иван Кошель сообщил, что Керчь оказалась полностью обесточена в результате ночной атаки беспилотников, произошедшей ночью. В настоящее время объекты жизнеобеспечения города работают от резервных источников питания.
Пресс-служба «Крымэнерго» уточнила, что, помимо Керчи, частичные отключения электроэнергии зафиксированы также в населенных пунктах Северо-Западного и Восточного районов полуострова. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако сроки полного возвращения к штатному режиму не называются.
«В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», — заявили в «Крымэнерго».
Житель Джанкоя погиб при атаке БПЛА на Крым:
Кроме того, в ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что в девяти районах полуострова ограничена подача воды.
По данным Минобороны, в ночь на 15 июля средства ПВО сбили 93 дрона над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Как писали Юга.ру, 6 июля весь Крым остался без света из-за масштабной энергоаварии. Причиной блэкаута назвали сбой на высоковольтных линиях.