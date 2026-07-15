В Краснодаре обновили данные о работе АЗС и наличии топлива на 15 июля

Стала известна актуальная ситуация с топливом на АЗС Краснодара

15 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в среду в городе работают 66 АЗС. Это на четыре меньше, чем днем ранее.

37 заправок временно не отпускают горючее, еще 11 объектов по-прежнему закрыты на ремонт.