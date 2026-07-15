В Краснодаре обновили данные о работе АЗС и наличии топлива на 15 июля

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Стала известна актуальная ситуация с топливом на АЗС Краснодара

15 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в среду в городе работают 66 АЗС. Это на четыре меньше, чем днем ранее.

37 заправок временно не отпускают горючее, еще 11 объектов по-прежнему закрыты на ремонт.

«Можно на велосипеде ездить»:

На данный момент бензин марки АИ-92 доступен на 41 станции, АИ-95 — на 36, АИ-100 — на 12. Дизельное топливо имеется на 62 автозаправках города. На некоторых заправках топливо наливают только в автомобильные баки — в канистры и другие емкости запрещено.

Заправиться можно на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, «ОПТИ» и Petrol. Действующие станции расположены на ключевых транспортных магистралях города.

Автомобилистам рекомендуют учитывать, что ситуация с поставками топлива постоянно меняется.

Как писали Юга.ру, краснодарская ФАС выдала предупреждения шести сетям АЗС из-за завышения цен на топливо.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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