На пляжах Темрюкского района обнаружили мазут: пятна находят в Кучугурах и Голубицкой
В Темрюкском районе произошел выброс нефтепродуктов на берег моря. Загрязнение растянулось на шесть километров
14 июля администрация Темрюкского района сообщила, что на побережье Азовского моря обнаружили следы нефтепродуктов. Мазут заметили на пляже в поселке Кучугуры. По данным местных властей, на место выехали спецслужбы для очистки береговой линии. К ликвидации последствий присоединились волонтеры.
В оперштабе Краснодарского края заявили, что загрязнение растянулось на 5–6 км от косы Чушка до Кучугур. Также там обнаружили скопление загрязненных водорослей. На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района ввели режим ЧС. В очистке территории участвуют 69 человек и 9 единиц техники. Водную поверхность уже обработали тонной сорбента.
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Эколог Георгий Каваносян рассказал в своем телеграм-канале, что ранее, 13 июля, мелкие фракции мазута обнаружили и в поселке Ильич Темрюкского района, а 14 июля — и в станице Голубицкой.
По его словам, ситуация осложняется тем, что всего в 500 метрах от места загрязнения находится Тамано-Запорожский заказник. Сейчас у птиц идет период гнездования — в заказнике выводит потомство около 20 видов пернатых, а во время миграции здесь останавливается до миллиона особей птиц.
Напомним, в конце июня экологи заявили, что у берегов Тамани больше месяца дрейфует поврежденный беспилотниками танкер, загрязняющий море нефтью.
Как писали Юга.ру, в Таганрогском заливе спутники обнаружили нефтяное пятно. Власти отрицают разлив.