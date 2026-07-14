На пляжах Темрюкского района обнаружили мазут: пятна находят в Кучугурах и Голубицкой

В Темрюкском районе произошел выброс нефтепродуктов на берег моря. Загрязнение растянулось на шесть километров

14 июля администрация Темрюкского района сообщила, что на побережье Азовского моря обнаружили следы нефтепродуктов. Мазут заметили на пляже в поселке Кучугуры. По данным местных властей, на место выехали спецслужбы для очистки береговой линии. К ликвидации последствий присоединились волонтеры.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что загрязнение растянулось на 5–6 км от косы Чушка до Кучугур. Также там обнаружили скопление загрязненных водорослей. На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района ввели режим ЧС. В очистке территории участвуют 69 человек и 9 единиц техники. Водную поверхность уже обработали тонной сорбента.