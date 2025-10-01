Эльбрус, Грозный-Сити, скульптура орла. В России выбирают дизайн новой 500-рублевой купюры

Стартовало голосование за изображение на новой банкноте в 500 рублей. Среди кандидатов — символы Пятигорска и Северного Кавказа

1 октября на сайте Банка России началось онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. Для лицевой стороны банкноты нужно выбрать одну из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — один из объектов Северного Кавказа.



Среди достопримечательностей Пятигорска можно выбрать горы Бештау или Машук, Лермонтовскую или Академическую (Елизаветинскую) галерею, беседку «Эолова арфа» или скульптуру орла, терзающего змею, на горе Горячей.

От 5 до 5000 рублей: Знаете, что нарисовано на российских бумажных деньгах?

Среди вариантов символов Северного Кавказа: башенные комплексы Вовнушки и Эрзи (Ингушетия);

памятник Матери (Магас, Ингушетия);

большой азимутальный телескоп (поселок Нижний Архыз, Карачаево-Черкесия);

курорт Домбай (Карачаево-Черкесия);

картинная галерея (Карачаево-Черкесия);

Чегемские водопады (Кабардино-Балкария);

гора Эльбрус;

Грозный-Сити (Грозный, Чечня);

библиотека Чеченской Республики имени Айдамирова (Грозный);

Дербентская крепость (Дагестан);

Чиркейская ГЭС (Дагестан);

нарзанная галерея (Кисловодск);

филармония имени Сафонова (Кисловодск);

скульптура «Фатима, держащая солнце» (Владикавказ, Северная Осетия);

художественный музей имени Махарбека Туганова (Владикавказ). На момент публикации в голосовании лидировали скульптура орла в Пятигорске (10 508 голосов) и гора Эльбрус (15 136 голосов). Оно продлится до 14 октября.