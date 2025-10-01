Эльбрус, Грозный-Сити, скульптура орла. В России выбирают дизайн новой 500-рублевой купюры

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

Распечатать

  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Стартовало голосование за изображение на новой банкноте в 500 рублей. Среди кандидатов — символы Пятигорска и Северного Кавказа

1 октября на сайте Банка России началось онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. Для лицевой стороны банкноты нужно выбрать одну из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — один из объектов Северного Кавказа.

Среди достопримечательностей Пятигорска можно выбрать горы Бештау или Машук, Лермонтовскую или Академическую (Елизаветинскую) галерею, беседку «Эолова арфа» или скульптуру орла, терзающего змею, на горе Горячей.

От 5 до 5000 рублей:

Среди вариантов символов Северного Кавказа:

  • башенные комплексы Вовнушки и Эрзи (Ингушетия);
  • памятник Матери (Магас, Ингушетия);
  • большой азимутальный телескоп (поселок Нижний Архыз, Карачаево-Черкесия);
  • курорт Домбай (Карачаево-Черкесия);
  • картинная галерея (Карачаево-Черкесия);
  • Чегемские водопады (Кабардино-Балкария);
  • гора Эльбрус;
  • Грозный-Сити (Грозный, Чечня);
  • библиотека Чеченской Республики имени Айдамирова (Грозный);
  • Дербентская крепость (Дагестан);
  • Чиркейская ГЭС (Дагестан);
  • нарзанная галерея (Кисловодск);
  • филармония имени Сафонова (Кисловодск);
  • скульптура «Фатима, держащая солнце» (Владикавказ, Северная Осетия);
  • художественный музей имени Махарбека Туганова (Владикавказ).

На момент публикации в голосовании лидировали скульптура орла в Пятигорске (10 508 голосов) и гора Эльбрус (15 136 голосов). Оно продлится до 14 октября.

Как писали Юга.ру, в мае 2023 года в обороте снова появились купюры в 5 и 10 рублей, в июне поступили в оборот новые 100-рублевые банкноты, а октябре ЦБ России выпустил обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

Банк России Банки Деньги Пятигорск Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре пройдет лекция о монголо-татарском иге
Эльбрус, Грозный-Сити, скульптура орла. В России выбирают дизайн новой 500-рублевой купюры
Краснодарский проект «Дом архитектора» объявил новый сезон. Он начнется с лекции о компьютерных играх и проектировании
Сына краснодарского владельца сети отелей Marton отправили в СИЗО вслед за отцом
Экс-атаман ККВ Долуда проголосовал за переименование бывших казачьих станиц в Чечне. Позже он сослался на техническую ошибку
Краснодарская арт-группа Recycle представит экспозицию на выставке возле египетских пирамид

Лента новостей

Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Вчера, 18:45
Пожалуй, хватит на сегодня интернета
Как жить в городе с регулярными шатдаунами
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Сегодня, 17:25
В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему
Актер МХТ им. Чехова Алексей Кирсанов — о том, как боролся со стихией на сцене и в чем сила уральского поэта
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
29 сентября, 15:56
«При таком масштабе не могло обойтись без очередей и неудобств»
Как прошел «Гриль! Рест! Фест!» на новой событийной площадке

Реклама на сайте