В России появились новые купюры в 1000 и 5000 рублей

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  • Новые купюры © скриншот страницы сайта ЦБ России https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638330537368764855COINS.htm
    Новые купюры © скриншот страницы сайта ЦБ России https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638330537368764855COINS.htm

16 октября ЦБ России ввел в оборот обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Центральный Банк России ввел в обращение обновленные купюры 1000 рублей и 5000 рублей. Так как у банкнот новый дизайн, на оборотной стороне есть надпись «2023».

На бирюзовой банкноте номиналом 1000 рублей изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне купюры разместили Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

На красной пятитысячной банкноте изобразили стелу «Европа-Азия», на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

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Как рассказали в ЦБ, обновленные купюры имеют усиленный защитный комплекс. На банкнотах изображены QR-коды, которые ведут на страницу сайта Банка России. Там можно узнать больше о художественном оформлении купюр и о том, как установить подлинность банкноты.

Напомним, в России в обороте снова появились купюры в 5 и 10 рублей. Здесь мы рассказали, зачем их стали выпускать.

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