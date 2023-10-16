В России появились новые купюры в 1000 и 5000 рублей

16 октября ЦБ России ввел в оборот обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

Центральный Банк России ввел в обращение обновленные купюры 1000 рублей и 5000 рублей. Так как у банкнот новый дизайн, на оборотной стороне есть надпись «2023».

На бирюзовой банкноте номиналом 1000 рублей изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне купюры разместили Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

На красной пятитысячной банкноте изобразили стелу «Европа-Азия», на оборотной стороне — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Как рассказали в ЦБ, обновленные купюры имеют усиленный защитный комплекс. На банкнотах изображены QR-коды, которые ведут на страницу сайта Банка России. Там можно узнать больше о художественном оформлении купюр и о том, как установить подлинность банкноты.