Сочи накрыл сильный ливень: улицы, переходы и дома затопило, жители остались без света

На Сочи обрушилась непогода, из берегов вышли реки. Собрали главное

В ночь на 15 июля Сочи накрыл мощный ливень. Уровень воды поднялся в семи реках — Лоо, Западном и Восточном Дагомысе, Ире, Бзугу, Шахе и Хаджипсе. Телеграм-канал «ЧП Сочи» сообщил, что ЖК «Министерские озера» в селе Раздольном «ушел под воду». Река Бзугу вышла из берегов и хлынула во дворы и на парковки, превратив территорию жилого комплекса в водоем. Припаркованные автомобили оказались затоплены. Один из владельцев рассказал, что его машина практически уничтожена: «У нас вода в салоне, аккумулятор и всю подкапотную проводку залило водой. Машину теперь только на эвакуатор». Позднее уровень воды в реке Бзугу снизился.

© Скриншоты видео из телеграм-канала «ЧП Сочи»

© Скриншоты видео из телеграм-канала «ЧП Сочи»

Также поднялся уровень воды в реке Ира в Дагомысе. Из-за этого там затопило мост и дорогу. Еще один мост ушел под воду в районе остановки «Буровая» на пересечении улиц Чекменева и Береговой. Жители сообщили, что оказались в ловушке, и отметили, что такая ситуация «постоянная и никем не решаемая». Также подтопило улицы в других районах Сочи — водителям приходилось проезжать через глубокие лужи, а пешеходам — идти по воде. Под водой оказался и подземный переход возле остановки «Гостиница Москва». Утром 15 июля в МЦУ Сочи сообщили, что его полностью приведут в порядок «в течение часа».

© Скриншот видео из телеграм-канала МЦУ Сочи

Из-за непогоды в некоторых районах также повалило деревья. Например, в селе Пластунка дерево упало на дорогу и оборвало линию электропередачи — оголенные провода оказались на проезжей части. В результате без электричества остались более 60 домов. В 11:00 15 июля пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в городе завершают ликвидацию последствий непогоды. По данным властей, вода уже ушла, ограничений нет. Также в администрации подчеркнули, что движение по трассе Джубга — Сочи не прерывалось. Штормовое предупреждение, объявленное 14 июля, продолжает действовать.