Любовь как наваждение. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм «Великий Гэтсби»

Краснодарцев приглашают на киновстречу, посвященную культовому роману и его экранизации (16+)

Учасники посмотрят фильм, после чего обсудят его и произведение американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, опубликованное в 1925 году.

«Великий Гэтсби» — самое знаменитое литературное произведение «века джаза». Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда поначалу не имел коммерческого успеха, но позже стал чуть ли не главным американским романом. В нем передана эпоха «ревущих двадцатых»: джаз, бутлегерство, разгул и отчаянное веселье после ужасов Первой мировой войны.

Сюжет строится вокруг фигуры загадочного миллионера Джея Гэтсби, который живет ради одной цели — вернуть любовь Дейзи Бьюкенен, которую он потерял пять лет назад. История показана глазами Ника Каррауэя, соседа Гэтсби, который становится доверенным лицом этой трагедии.

Встреча состоится 19 июля в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно уточнить у организаторов.