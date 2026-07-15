Любовь как наваждение. В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм «Великий Гэтсби»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Великий Гэтсби» © Скриншот видео с Rutube-канала «MATRIX»
    Кадр из трейлера к фильму «Великий Гэтсби» © Скриншот видео с Rutube-канала «MATRIX»

Краснодарцев приглашают на киновстречу, посвященную культовому роману и его экранизации (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 19 июля киновстречу, посвященную роману и фильму «Великий Гэтсби». Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.

Учасники посмотрят фильм, после чего обсудят его и произведение американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, опубликованное в 1925 году.

Программа:

  • Почему фильм делает ставку на роскошь, скорость и визуальный взрыв?
  • Что теряется без тонкой иронии рассказчика Ника Каррауэя?
  • Становится ли Гэтсби романтическим героем?
  • Почему история про Америку 1920-х так легко читается как история про наш сегодняшний культ успеха, денег и красивой картинки?

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«Великий Гэтсби» — самое знаменитое литературное произведение «века джаза». Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда поначалу не имел коммерческого успеха, но позже стал чуть ли не главным американским романом. В нем передана эпоха «ревущих двадцатых»: джаз, бутлегерство, разгул и отчаянное веселье после ужасов Первой мировой войны.

Сюжет строится вокруг фигуры загадочного миллионера Джея Гэтсби, который живет ради одной цели — вернуть любовь Дейзи Бьюкенен, которую он потерял пять лет назад. История показана глазами Ника Каррауэя, соседа Гэтсби, который становится доверенным лицом этой трагедии.

Встреча состоится 19 июля в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 июля состоится просмотр и обсуждение фильма «Ее личный ад».

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