Где есть бензин и сколько ждать. В Новороссийске запустили чат-бот для водителей, который работает только в «Максе»
В Новороссийске заработал чат-бот, который показывает цены на бензин и очереди на АЗС
3 июля Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска сообщил, что в городе запустили чат-бот, который в режиме реального времени информирует о ситуации на автозаправочных станциях. Новый сервис работает на платформе «Макс».
Чат-бот дает автомобилистам следующую информацию: адреса АЗС, наличие бензина и дизельного топлива, актуальные цены, данные о количестве машин в очереди на каждой конкретной заправке. В МЦУ подчеркнули, что бот включен в защищенные «белые списки», что гарантирует стабильную работу сервиса без сбоев и перегрузок.
Карта заправок Краснодара на 3 июля:
Напомним, утром 3 июля МЦУ сообщил, что на заправках Новороссийска бензин полностью отсутствует — купить его можно только по топливным картам. Дизель в ограниченном количестве был доступен лишь на восьми АЗС города.
Накануне власти Краснодарского края заявили, что разработали ряд мер для стабилизации работу АЗС. На фоне кризиса органам власти и предприятиям рекомендовали сократить расход бензина, а жителям — пересесть на общественный транспорт.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре полиция поймала перекупщиков. Они везли тонну нелегального бензина из Ростова-на-Дону.
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