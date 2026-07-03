Где есть бензин и сколько ждать. В Новороссийске запустили чат-бот для водителей, который работает только в «Максе»

В Новороссийске заработал чат-бот, который показывает цены на бензин и очереди на АЗС

3 июля Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска сообщил, что в городе запустили чат-бот, который в режиме реального времени информирует о ситуации на автозаправочных станциях. Новый сервис работает на платформе «Макс».

Чат-бот дает автомобилистам следующую информацию: адреса АЗС, наличие бензина и дизельного топлива, актуальные цены, данные о количестве машин в очереди на каждой конкретной заправке. В МЦУ подчеркнули, что бот включен в защищенные «белые списки», что гарантирует стабильную работу сервиса без сбоев и перегрузок.