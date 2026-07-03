В Новороссийске возобновили продажу бензина

В Новороссийске снова начали отпускать топливо, но с ограничениями

3 июля МЦУ Новороссийска сообщил, что в городе после временной приостановки продаж топливо снова начали отпускать на заправках. По состоянию на 13:00 возобновили работу примерно 15 АЗС. Топливо теперь заливают исключительно в баки автомобилей — канистры и другие емкости под запретом. Кроме того, на каждой станции действует лимит на одну машину: от 20 до 200 литров в зависимости от конкретной АЗС. Ситуация с доступностью разных марок топлива выглядит так: АИ-100 представлен лишь на одной заправке;

АИ-95 и АИ-92 можно найти примерно на восьми станциях;

дизельное топливо — наиболее доступный вид горючего, есть на 12 АЗС.

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Среди сетей, возобновивших продажу топлива, значатся «Роснефть», «Лукойл», Rusoil, «Татнефть» и «Уфимнефть». При этом на некоторых станциях — например, «Лукойл» на Сухумском шоссе, «Лукойл» на улице Ленина в Цемдолине (у гипермаркета «Лента») и «Газпром» в станице Натухаевской — заправка доступна исключительно по топливным картам. Власти призывают жителей без таких карт не приезжать на эти АЗС, чтобы не создавать дополнительного ажиотажа и очередей. Еще около 20 заправок в Новороссийске пока остаются закрытыми и не отпускают топливо. Напомним, 3 июля в Новороссийске запустили чат-бот, который показывает цены на бензин и очереди на АЗС. Новый сервис работает на платформе «Макс».