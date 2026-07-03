В Японском саду Краснодара покажут спектакль «Екаи. Когда мифы оживают»

Жители Краснодара смогут оценить постановку о загадочных духах Японии. Актеры расскажут их языком музыки, поэзии и танца (12+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 4 и 5 июля показы спектакля «Екаи. Когда мифы оживают». Сцена театра Но превратится в портал в параллельную реальность — здесь оживут древние легенды Страны восходящего солнца.

Зрители увидят девять историй о таинственных духах японского фольклора. Каждая из них рассказана на уникальном языке, где переплетаются музыка, поэзия и танец.