В Японском саду Краснодара покажут спектакль «Екаи. Когда мифы оживают»

Краснодарский край

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  • Театр но © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Театр но © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Жители Краснодара смогут оценить постановку о загадочных духах Японии. Актеры расскажут их языком музыки, поэзии и танца (12+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 4 и 5 июля показы спектакля «Екаи. Когда мифы оживают». Сцена театра Но превратится в портал в параллельную реальность — здесь оживут древние легенды Страны восходящего солнца.

Зрители увидят девять историй о таинственных духах японского фольклора. Каждая из них рассказана на уникальном языке, где переплетаются музыка, поэзия и танец.

Лето под открытым небом:

Глубину и мощь восточной культуры передадут ритмичные удары барабанов тайко, завораживающие мелодии флейты сякухати и звонкие переборы струн сямисена. Атмосферу дополнит великолепие национальных костюмов и масок.

По словам организаторов, зрителей ждет не просто спектакль, а путешествие в самое сердце японской мифологии. Показы пройдут 4 и 5 июля.

Напомним, в мае в парке «Краснодар» открылось мистическое озеро с густым туманом.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара появилась новая скульптура — бронзовый самурай на коне.

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В Японском саду Краснодара покажут спектакль «Екаи. Когда мифы оживают»
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