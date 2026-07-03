В Японском саду Краснодара покажут спектакль «Екаи. Когда мифы оживают»
Жители Краснодара смогут оценить постановку о загадочных духах Японии. Актеры расскажут их языком музыки, поэзии и танца (12+)
Парк «Краснодар» анонсировал на 4 и 5 июля показы спектакля «Екаи. Когда мифы оживают». Сцена театра Но превратится в портал в параллельную реальность — здесь оживут древние легенды Страны восходящего солнца.
Зрители увидят девять историй о таинственных духах японского фольклора. Каждая из них рассказана на уникальном языке, где переплетаются музыка, поэзия и танец.
Лето под открытым небом:
Глубину и мощь восточной культуры передадут ритмичные удары барабанов тайко, завораживающие мелодии флейты сякухати и звонкие переборы струн сямисена. Атмосферу дополнит великолепие национальных костюмов и масок.
По словам организаторов, зрителей ждет не просто спектакль, а путешествие в самое сердце японской мифологии. Показы пройдут 4 и 5 июля.
Напомним, в мае в парке «Краснодар» открылось мистическое озеро с густым туманом.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара появилась новая скульптура — бронзовый самурай на коне.