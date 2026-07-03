Власти Новороссийска признали, что в городе закончился бензин
В Новороссийске 3 июля заправка авто осуществляется только по топливным картам
3 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Новороссийске на заправках закончился бензин. Об этом заявили в пресс-службе Муниципального центра управления.
В объявлении сказано, что заправка осуществляется только по топливным картам. Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправочных станциях.
Карта заправок Краснодара на 3 июля:
К моменту написания новости МЦУ Новороссийска удалил пост об отсутствии бензина. Однако в следующей публикации госструктура объяснила, что такое топливная карта и кто может ее оформить.
В первую очередь карту получают предприятия жизнеобеспечения города — коммунальные службы, службы спасения, автотранспорт медучреждений, поставщики товаров и услуг первой необходимости. Пользоваться ею можно только на определенных заправках.
Напомним, 2 июля власти Краснодарского края заявили, что разработали ряд мер для стабилизации работу АЗС. На фоне кризиса органам власти и предприятиям рекомендовали сократить расход бензина.
Как писали Юга.ру, 1 июля вице-губернатор Кубани Евгений Пергун заявил, что в регионе не работает треть АЗС.
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