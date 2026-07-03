В Адыгее 84-летняя женщина погибла после нападения обезьяны

Адыгея

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  • © Фото СУ СКР по Республике Адыгея предоставлено kuban.aif.ru
    © Фото СУ СКР по Республике Адыгея предоставлено kuban.aif.ru

На даче в Адыгее на пенсионерку напала обезьяна, от укусов которой женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело

2 июля пресс-служба управления СКР по Адыгее сообщила kuban.aif.ru, что месяц назад в одном из частных домов СНТ Тахтамукайского района обезьяна напала на местную жительницу.

По данным следствия, на одном из участков незаконно содержались приматы. 84-летняя женщина, присматривавшая за животными, зашла в вольер для кормления. Там обезьяна набросилась на жительницу и искусала ей ноги. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

80 животных в одном доме и 8 пальцев на лапе:

Также от укусов обезьяны пострадал и 39-летний внук погибшей — его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В отношении владелицы животных возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Установлено, что экзотические питомцы принадлежали внучке погибшей.

Позже старший помощник руководителя СУ СКР по РА Бислан Чич рассказал изданию, что 3 июля приматов с этой дачи передадут в зоопарк.

Как писали Юга.ру, в начале июня из нелегального зоопарка Дагестана изъяли более 40 редких животных, которын жили в тесных вольерах и голодали.

Адыгея Животные Происшествия Следственный комитет смерть

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В Адыгее 84-летняя женщина погибла после нападения обезьяны

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