В Адыгее 84-летняя женщина погибла после нападения обезьяны

На даче в Адыгее на пенсионерку напала обезьяна, от укусов которой женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело

2 июля пресс-служба управления СКР по Адыгее сообщила kuban.aif.ru, что месяц назад в одном из частных домов СНТ Тахтамукайского района обезьяна напала на местную жительницу.

По данным следствия, на одном из участков незаконно содержались приматы. 84-летняя женщина, присматривавшая за животными, зашла в вольер для кормления. Там обезьяна набросилась на жительницу и искусала ей ноги. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.