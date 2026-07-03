Власти Сочи могут полностью запретить электросамокаты

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи рассматривают возможность полного запрета электросамокатов в городе. Окончательное решение власти примут после опроса жителей

2 июля пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в городе могут полностью запретить использование электросамокатов из-за резкого роста аварийности.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что при плотной застройке быстро создать безопасную инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности (СИМ) невозможно. При этом статистика по количеству травм продолжает расти.

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По данным главы города, за первое полугодие 2026 года число ДТП с самокатами подскочило на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За весь 2025 год медики Сочи зафиксировали 547 обращений из-за травм на СИМ, в 129 таких случаях пострадали дети. С начала 2026 года поступило более 150 обращений.

В ближайшее время администрация вынесет этот вопрос на заседание антитеррористической комиссии и запустит голосование на открытой платформе, чтобы узнать мнение жителей.

Как писали Юга.ру, в России планируют повысить штрафы для самокатчиков.

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