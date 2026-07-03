Власти Сочи могут полностью запретить электросамокаты

По данным главы города, за первое полугодие 2026 года число ДТП с самокатами подскочило на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За весь 2025 год медики Сочи зафиксировали 547 обращений из-за травм на СИМ, в 129 таких случаях пострадали дети. С начала 2026 года поступило более 150 обращений.



В ближайшее время администрация вынесет этот вопрос на заседание антитеррористической комиссии и запустит голосование на открытой платформе, чтобы узнать мнение жителей.