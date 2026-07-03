Власти Сочи могут полностью запретить электросамокаты
В Сочи рассматривают возможность полного запрета электросамокатов в городе. Окончательное решение власти примут после опроса жителей
2 июля пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в городе могут полностью запретить использование электросамокатов из-за резкого роста аварийности.
Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что при плотной застройке быстро создать безопасную инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности (СИМ) невозможно. При этом статистика по количеству травм продолжает расти.
Читайте также:
По данным главы города, за первое полугодие 2026 года число ДТП с самокатами подскочило на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За весь 2025 год медики Сочи зафиксировали 547 обращений из-за травм на СИМ, в 129 таких случаях пострадали дети. С начала 2026 года поступило более 150 обращений.
В ближайшее время администрация вынесет этот вопрос на заседание антитеррористической комиссии и запустит голосование на открытой платформе, чтобы узнать мнение жителей.
Как писали Юга.ру, в России планируют повысить штрафы для самокатчиков.