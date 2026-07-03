В Краснодаре полиция поймала перекупщиков. Они везли тонну нелегального бензина из Ростова

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре задержали двух ростовчан, которые привезли на арендованном авто без номеров тонну бензина для перепродажи по завышенной цене

3 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодару сообщила, что в городе пресекли попытку нелегальной торговли топливом. По данным полиции, двое жителей Ростовской области 21 года и 22 лет приехали в столицу Кубани, чтобы перепродать партию бензина по завышенной цене. 

Внимание оперативников привлек арендованный автомобиль без госномеров на улице КИМ. При досмотре машины в ней обнаружили 1000 литров бензина марки АИ-95.

Карта заправок Краснодара на 3 июля:

По предварительным данным, молодые люди нашли в одном из мессенджеров оптового покупателя из Краснодара, закупились бензином на одной из заправок Ростова-на-Дону, арендовали авто и поехали на Кубань.

В отношении задержанных усматривают признаки преступления по статье о перевозке и хранении товаров, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Проводится проверка.

Как писали Юга.ру, в Дагестане с сентября 2025 года по март 2026-го банда похитила 110 тонн топлива.

Автомобили Краснодар Нефть Полиция Ростов-на-Дону Топливо Экономика

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