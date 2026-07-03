В Краснодаре полиция поймала перекупщиков. Они везли тонну нелегального бензина из Ростова

В Краснодаре задержали двух ростовчан, которые привезли на арендованном авто без номеров тонну бензина для перепродажи по завышенной цене

3 июля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодару сообщила , что в городе пресекли попытку нелегальной торговли топливом. По данным полиции, двое жителей Ростовской области 21 года и 22 лет приехали в столицу Кубани, чтобы перепродать партию бензина по завышенной цене. Внимание оперативников привлек арендованный автомобиль без госномеров на улице КИМ. При досмотре машины в ней обнаружили 1000 литров бензина марки АИ-95.

По предварительным данным, молодые люди нашли в одном из мессенджеров оптового покупателя из Краснодара, закупились бензином на одной из заправок Ростова-на-Дону, арендовали авто и поехали на Кубань.

В отношении задержанных усматривают признаки преступления по статье о перевозке и хранении товаров, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Проводится проверка.