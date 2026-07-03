Карта заправок Краснодара на 3 июля: список адресов, где есть топливо

Краснодарский край

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  • © Фото engin akyurt, unsplash.com
    © Фото engin akyurt, unsplash.com

Мэрия Краснодара опубликовала список заправок, где можно купить бензин и дизель

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что по состоянию на 3 июля в кубанской столице продолжают работать 43 автозаправочные станции. Это меньше, чем днем ранее.

Где есть топливо:

  • АИ-92 доступен на 37 заправках;
  • АИ-95 можно найти на 36 АЗС;
  • АИ-100 представлен на 18 станциях;
  • дизельное топливо — в наличии на 40 АЗС.

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Список работающих заправок распределен по сетям следующим образом:

  • «Роснефть» — улицы Селезнева, Лизы Чайкиной, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Аэропортовская;
  • «Лукойл» — улицы Тургенева, Фадеева, Мирный проезд, Ставропольская;
  • «Газпром» — улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;
  • «Газпромнефть» — улицы Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин (оба направления у хутора Ленина), 1-я Дорожная, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская;
  • «Teboil» — улицы Московская, Красных Партизан, Сормовская;
  • «Rusoil» — Ростовское шоссе, улица Пластунская;
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе;
  • «Уфимнефть» — Ростовское шоссе;
  • «Ирбис» — улица Степана Разина.

На части работающих АЗС собственники ввели ограничения — топливо отпускют исключительно в баки автомобилей. Заправка в канистры и другие емкости запрещена.

В то же время 60 заправочных станций города временно приостановили продажу топлива, еще 11 объектов остаются закрытыми на плановый ремонт или ребрендинг.

Напомним, 2 июля власти Краснодарского края рассказали, как будут стабилизировать работу АЗС. Одна из заявленных мер — предприятия сократят расход бензина. Также жителям региона рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за нехватки топлива.

Как писали Юга.ру, в России цены на топливо в некоторых регионах выросли до 30% за неделю.

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