Карта заправок Краснодара на 3 июля: список адресов, где есть топливо

Мэрия Краснодара опубликовала список заправок, где можно купить бензин и дизель

Где есть топливо:

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что по состоянию на 3 июля в кубанской столице продолжают работать 43 автозаправочные станции. Это меньше, чем днем ранее.

Список работающих заправок распределен по сетям следующим образом:

«Роснефть» — улицы Селезнева, Лизы Чайкиной, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Аэропортовская;

— улицы Селезнева, Лизы Чайкиной, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Аэропортовская; «Лукойл» — улицы Тургенева, Фадеева, Мирный проезд, Ставропольская;

— улицы Тургенева, Фадеева, Мирный проезд, Ставропольская; «Газпром» — улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;

— улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1; «Газпромнефть» — улицы Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин (оба направления у хутора Ленина), 1-я Дорожная, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская;

— улицы Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин (оба направления у хутора Ленина), 1-я Дорожная, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; «Teboil» — улицы Московская, Красных Партизан, Сормовская;

— улицы Московская, Красных Партизан, Сормовская; «Rusoil» — Ростовское шоссе, улица Пластунская;

— Ростовское шоссе, улица Пластунская; «Татнефть» — Ростовское шоссе;

— Ростовское шоссе; «Уфимнефть» — Ростовское шоссе;

— Ростовское шоссе; «Ирбис» — улица Степана Разина.

На части работающих АЗС собственники ввели ограничения — топливо отпускют исключительно в баки автомобилей. Заправка в канистры и другие емкости запрещена.

В то же время 60 заправочных станций города временно приостановили продажу топлива, еще 11 объектов остаются закрытыми на плановый ремонт или ребрендинг.

Напомним, 2 июля власти Краснодарского края рассказали, как будут стабилизировать работу АЗС. Одна из заявленных мер — предприятия сократят расход бензина. Также жителям региона рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за нехватки топлива.