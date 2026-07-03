Карта заправок Краснодара на 3 июля: список адресов, где есть топливо
Мэрия Краснодара опубликовала список заправок, где можно купить бензин и дизель
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что по состоянию на 3 июля в кубанской столице продолжают работать 43 автозаправочные станции. Это меньше, чем днем ранее.
Где есть топливо:
- АИ-92 доступен на 37 заправках;
- АИ-95 можно найти на 36 АЗС;
- АИ-100 представлен на 18 станциях;
- дизельное топливо — в наличии на 40 АЗС.
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Список работающих заправок распределен по сетям следующим образом:
- «Роснефть» — улицы Селезнева, Лизы Чайкиной, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская, Аэропортовская;
- «Лукойл» — улицы Тургенева, Фадеева, Мирный проезд, Ставропольская;
- «Газпром» — улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1;
- «Газпромнефть» — улицы Селезнева, Уральская, трасса Краснодар-Кропоткин (оба направления у хутора Ленина), 1-я Дорожная, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская;
- «Teboil» — улицы Московская, Красных Партизан, Сормовская;
- «Rusoil» — Ростовское шоссе, улица Пластунская;
- «Татнефть» — Ростовское шоссе;
- «Уфимнефть» — Ростовское шоссе;
- «Ирбис» — улица Степана Разина.
На части работающих АЗС собственники ввели ограничения — топливо отпускют исключительно в баки автомобилей. Заправка в канистры и другие емкости запрещена.
В то же время 60 заправочных станций города временно приостановили продажу топлива, еще 11 объектов остаются закрытыми на плановый ремонт или ребрендинг.
Напомним, 2 июля власти Краснодарского края рассказали, как будут стабилизировать работу АЗС. Одна из заявленных мер — предприятия сократят расход бензина. Также жителям региона рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за нехватки топлива.
Как писали Юга.ру, в России цены на топливо в некоторых регионах выросли до 30% за неделю.
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