В парке «Краснодар» бесплатно покажут трансляции матчей плей-офф ЧМ-2026
В амфитеатре парка «Краснодар» продолжают показывать трансляции матчей чемпиона мира по футболу
Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. 4 июля в 20:00 можно будет посмотреть игру плей-офф между сборными Канады и Марокко.
Расписание трансляций:
- 6 июля в 22:00 — 1/8 финала;
- 7 июля в 19:00 — 1/8 финала;
- 14 июля в 22:00 — 1/2 финала;
- 15 июля в 22:00 — 1/2 финала;
- 19 июля в 22:00 — финал.
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На данный момент известны пять из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира. За выход в четвертьфинал турнира поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, США и Бельгия, Мексика и Англия, а также Норвегия и Бразилия.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем кубка является сборная Аргентины.
Как писали Юга.ру, 14 июня болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока сезона.