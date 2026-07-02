В парке «Краснодар» бесплатно покажут трансляции матчей плей-офф ЧМ-2026

В амфитеатре парка «Краснодар» продолжают показывать трансляции матчей чемпиона мира по футболу

Телеграм-канал парка «Краснодар» анонсировал прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. 4 июля в 20:00 можно будет посмотреть игру плей-офф между сборными Канады и Марокко.

На данный момент известны пять из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира. За выход в четвертьфинал турнира поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, США и Бельгия, Мексика и Англия, а также Норвегия и Бразилия.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем кубка является сборная Аргентины.