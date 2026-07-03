В Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии стало больше абортов

Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Вся Россия

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

В некоторых республиках Северного Кавказа стали чаще прерывать беременность

2 июля Коммерсантъ сообщил, что в 2025 году общее количество абортов в России сократилось на 5% и составило 321 тыс. случаев. Это следует из данных Минздрава, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru).

Региональная картина оказалась крайне неоднородной: в одних субъектах динамика позитивная, в других — нет.

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Среди регионов с отрицательной динамикой оказались как национальные республики, так и мегаполисы. Антирекорд установила Тверская область — здесь количество прерываний беременности выросло на 20,6% (с 2512 до 3030). Второе место у Северной Осетии (+14,6%, с 1689 до 1935). Замыкает тройку Ингушетия (+9%, с 777 до 847). Следом идут Москва (+7,8%, с 20222 до 21793), Кабардино-Балкария (+5%, с 1211 до 1271), Сахалинская область (+4,3%), Ненецкий АО (+3,2%), Дагестан (+2,9%), Мордовия (+2,5%) и Чувашия (+2,3%).

Положительным лидером стала Карачаево-Черкесия, где показатель абортов упал почти вдвое — на 49,6% (с 890 до 449). Второе место у Вологодской области со снижением на 45,7% (с 3044 до 1653). Третью строчку занимает Ивановская область (-24,8%, с 1969 до 1480). Также в топ-10 вошли Тыва (-21,8%), Орловская область (-19,4%), Ульяновская область (-14,6%), Севастополь (-12,5%), Еврейская АО (-12,2%), Брянская область (-11,8%) и Новгородская область (-11,8%).

Напомним, в октябре 2025 года общественные организации предложили увеличить штрафы за склонение к аборту до 800 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года жителя Саранска суд оштрафовал на 5 тыс. рублей за склонение к аборту — мужчина предложил партнерке оплатить прерывание беременности.

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