Власти Краснодарского края рассказали, как будут стабилизировать работу АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

На Кубани ввели единые меры для стабилизации ситуации с топливом на АЗС

2 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на Кубани утвердили единый алгоритм действий для стабилизации работы автозаправочных станций в условиях топливного кризиса. 

Муниципальным властям рекомендовали упорядочить процесс заправки, регулировать транспортные потоки и при необходимости привлекать к этой работе добровольцев и казаков. Такую меру уже практикуют в Новороссийске, Крымском районе и Анапе.

Где заправиться в Краснодаре:

Собственникам заправок чиновники предложили выделить отдельные АЗС либо специальные временные интервалы — с 03:00 до 06:00 — для обслуживания автомобилей экстренных служб, коммунальной техники и общественного транспорта. Для этих категорий снимут лимиты на продажу топлива.

Кроме того, рабочая группа предложила полностью запретить продажу топлива в канистры и любые другие емкости на всех АЗС региона. Также органам власти и предприятиям рекомендовали сократить расход нефтепродуктов.

Заседания рабочей группы теперь проходят ежедневно. В нее вошли представители профильных министерств, местных администраций и крупнейших отраслевых компаний.

Как писали Юга.ру, 1 июля вице-губернатор Кубани Евгений Пергун заявил, что в регионе не работает треть АЗС.

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