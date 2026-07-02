Власти Краснодарского края рассказали, как будут стабилизировать работу АЗС
На Кубани ввели единые меры для стабилизации ситуации с топливом на АЗС
2 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на Кубани утвердили единый алгоритм действий для стабилизации работы автозаправочных станций в условиях топливного кризиса.
Муниципальным властям рекомендовали упорядочить процесс заправки, регулировать транспортные потоки и при необходимости привлекать к этой работе добровольцев и казаков. Такую меру уже практикуют в Новороссийске, Крымском районе и Анапе.
Где заправиться в Краснодаре:
Собственникам заправок чиновники предложили выделить отдельные АЗС либо специальные временные интервалы — с 03:00 до 06:00 — для обслуживания автомобилей экстренных служб, коммунальной техники и общественного транспорта. Для этих категорий снимут лимиты на продажу топлива.
Кроме того, рабочая группа предложила полностью запретить продажу топлива в канистры и любые другие емкости на всех АЗС региона. Также органам власти и предприятиям рекомендовали сократить расход нефтепродуктов.
Заседания рабочей группы теперь проходят ежедневно. В нее вошли представители профильных министерств, местных администраций и крупнейших отраслевых компаний.
Как писали Юга.ру, 1 июля вице-губернатор Кубани Евгений Пергун заявил, что в регионе не работает треть АЗС.
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