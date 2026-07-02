Власти Краснодарского края рассказали, как будут стабилизировать работу АЗС

На Кубани ввели единые меры для стабилизации ситуации с топливом на АЗС

Муниципальным властям рекомендовали упорядочить процесс заправки, регулировать транспортные потоки и при необходимости привлекать к этой работе добровольцев и казаков. Такую меру уже практикуют в Новороссийске, Крымском районе и Анапе.

2 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что на Кубани утвердили единый алгоритм действий для стабилизации работы автозаправочных станций в условиях топливного кризиса.

Собственникам заправок чиновники предложили выделить отдельные АЗС либо специальные временные интервалы — с 03:00 до 06:00 — для обслуживания автомобилей экстренных служб, коммунальной техники и общественного транспорта. Для этих категорий снимут лимиты на продажу топлива.

Кроме того, рабочая группа предложила полностью запретить продажу топлива в канистры и любые другие емкости на всех АЗС региона. Также органам власти и предприятиям рекомендовали сократить расход нефтепродуктов.

Заседания рабочей группы теперь проходят ежедневно. В нее вошли представители профильных министерств, местных администраций и крупнейших отраслевых компаний.