Прогулка по тропическим джунглям. В Сочи запустили экскурсии в банановые теплицы

В Сочи можно посетить экоферму, где выращивают 19 сортов бананов, а также манго и папайю

30 июня пресс-служба Центра развития курортов и туризма Краснодарского края сообщила, что в Адлерском районе Сочи открыли экскурсионный маршрут по теплицам, где выращивают экзотические фрукты — бананы, манго и папайю.

Гости смогут прогуляться по тропическим джунглям, созданным на территории экофермы. В теплицах туристы увидят 19 сортов бананов — привычные желтые, а также черные, голубые и красные. Кроме того, на ферме выращивают один из самых сладких сортов бананов — «Леди Фингер» («Дамский пальчик»).

В пресс-службе отметили, что за бананами, привезенными из Вьетнама, Китая, Эквадора, Индии и Турции, следят сотрудники теплицы, а также система «Умный дом», которая поддерживает необходимый микроклимат.