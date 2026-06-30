Прогулка по тропическим джунглям. В Сочи запустили экскурсии в банановые теплицы

Краснодарский край

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  • Банановая теплица в Сочи © Скриншоты фото с популярного сайта объявлений
    Банановая теплица в Сочи © Скриншоты фото с популярного сайта объявлений

В Сочи можно посетить экоферму, где выращивают 19 сортов бананов, а также манго и папайю

30 июня пресс-служба Центра развития курортов и туризма Краснодарского края сообщила, что в Адлерском районе Сочи открыли экскурсионный маршрут по теплицам, где выращивают экзотические фрукты — бананы, манго и папайю.

Гости смогут прогуляться по тропическим джунглям, созданным на территории экофермы. В теплицах туристы увидят 19 сортов бананов — привычные желтые, а также черные, голубые и красные. Кроме того, на ферме выращивают один из самых сладких сортов бананов — «Леди Фингер» («Дамский пальчик»).

В пресс-службе отметили, что за бананами, привезенными из Вьетнама, Китая, Эквадора, Индии и Турции, следят сотрудники теплицы, а также система «Умный дом», которая поддерживает необходимый микроклимат.

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Во время экскурсии гостям расскажут о тропических фруктах, их полезных свойствах, а также поделятся рецептами блюд, которые можно приготовить из бананов, манго и папайи.

Теплицы находятся в селе Веселом Адлерского района Сочи. Экскурсии проходят каждые два часа с 8:00 до 18:00 со вторника по воскресенье. Продолжительность прогулки — 40 минут. Необходима предварительная запись. Подробности можно уточнить у организаторов.

Напомним, в январе 2025 года стало известно, что сочинские фермеры собираются выращивать бананы в закрытом грунте. В строительство теплиц инвестировали 10 млн рублей. Первый урожай должен был созреть к концу декабря прошлого года, однако он появился только в мае 2026 года. 

Как писали Юга.ру, в мае ученые попросили исключить сочинскую пальму из перечня опасных растений Краснодарского края.

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Прогулка по тропическим джунглям. В Сочи запустили экскурсии в банановые теплицы
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