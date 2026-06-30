В Дагестане закрыли несколько пляжей. Купание в Каспийском море запрещено из-за бактериальной угрозы

29 июня пресс-служба управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Каспийска сообщила, что власти ввели временный запрет на купание в море в черте города. Ограничение вступило в силу 12 июня и будет действовать до особого указания.

Причиной назвали неблагополучную эпидемиологическую обстановку: пробы морской воды, взятые в зоне городских пляжей, показали опасный уровень бактериального загрязнения. Отдыхающих просят воздержаться от контакта с водой на всем протяжении прибрежной полосы.

В Каспийске есть несколько официальных пляжей — центральный (у отеля «Азимут»), «Лагуна», пляж пансионата «Наука», Shansi, «Берег профессора».