В Дагестане закрыли несколько пляжей. Купание в Каспийском море запрещено из-за бактериальной угрозы

Дагестан

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  • © Фото Suleymannabiev
    © Фото Suleymannabiev

Пляжи Каспийска признали небезопасными для отдыхающих

29 июня пресс-служба управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Каспийска сообщила, что власти ввели временный запрет на купание в море в черте города. Ограничение вступило в силу 12 июня и будет действовать до особого указания.

Причиной назвали неблагополучную эпидемиологическую обстановку: пробы морской воды, взятые в зоне городских пляжей, показали опасный уровень бактериального загрязнения. Отдыхающих просят воздержаться от контакта с водой на всем протяжении прибрежной полосы.

В Каспийске есть несколько официальных пляжей — центральный (у отеля «Азимут»), «Лагуна», пляж пансионата «Наука», Shansi, «Берег профессора».

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Напомним, в феврале стало известно, что в Дагестане чиновники слили в Каспийское море ядовитые отходы. Ущерб от сточных вод превысил 22 млн рублей.

Кроме того, исследователи фиксируют серьезное обмеление Каспийского моря. В ближайшие 5–10 лет уровень воды может снизиться настолько, что это приведет к серьезным последствиям для прибрежных регионов. В Дагестане гостиницы первой береговой линии уже потеряли выход к воде.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили почти 500 мертвых краснокнижных тюленей.

Дагестан Здоровье Каспийское море Пляжи Экология

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