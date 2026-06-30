В Краснодаре обнаружили обломки БПЛА. В двух квартирах повреждены окна
В Карасунском округе Краснодара сбили беспилотник
30 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Карасунском округе обнаружили обломки БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.
В двух квартирах фрагменты дрона повредили стеклопакеты. На месте работают специальные и оперативные службы.
Наумов напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. При обнаружении фрагментов беспилотника не нужно подходить к месту ЧП и трогать обломки. О происшествии следует звонить по номеру 112.
Напомним, ночью 11 июня Краснодар пережил мощную атаку БПЛА. В центре города серьезные повреждения получили два здания — многоквартирный дом и бизнес-центр.
Позже стало известно, что жителям пострадавшего от БПЛА дома в Краснодаре выплатят по 15,6 тыс. рублей. Однако право на получение компенсации придется доказать.
Как писали Юга.ру, в Крыму запретили ездить на мопедах ночью из-за сходства шума моторов со звуком БПЛА.