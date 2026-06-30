В Краснодаре обнаружили обломки БПЛА. В двух квартирах повреждены окна

В двух квартирах фрагменты дрона повредили стеклопакеты. На месте работают специальные и оперативные службы.

30 июня мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил , что в Карасунском округе обнаружили обломки БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.

Наумов напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. При обнаружении фрагментов беспилотника не нужно подходить к месту ЧП и трогать обломки. О происшествии следует звонить по номеру 112.

Напомним, ночью 11 июня Краснодар пережил мощную атаку БПЛА. В центре города серьезные повреждения получили два здания — многоквартирный дом и бизнес-центр.

Позже стало известно, что жителям пострадавшего от БПЛА дома в Краснодаре выплатят по 15,6 тыс. рублей. Однако право на получение компенсации придется доказать.