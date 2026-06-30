Водители такси массово уходят с линии из-за проблем с бензином — СМИ
Из-за топливного кризиса в России отток водителей такси достиг 20%
30 июня «Коммерсантъ» сообщил, что топливный кризис в России начал сказываться на рынке пассажирских перевозок. Об этом изданию рассказали участники отрасли.
По словам гендиректора таксопарка F1rst Дмитрия Назарова, за последнее время отток водителей из сферы ускорился на 20%. Его коллега из таксопарка 369 Михаил Манхаев оценивает потери в 5–10%. О сокращении числа активных водителей в отдельных регионах также сообщили в сервисе «Максим». Агрегатор «Яндекс Такси» от комментариев по ситуации отказался.
Как пояснил член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов, главная причина — страх остаться без горючего в пути. Водители стали более избирательно подходить к заказам: дальние поездки и маршруты в центр города теперь берут неохотно, предпочитая короткие и предсказуемые направления.
Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов подчеркнул, что дефицит топлива бьет именно по таксистам острее, чем по другим перевозчикам. В отличие от общественного транспорта, который заправляется централизованно по госконтрактам, водители такси работают сами на себя и полностью зависят от доступности бензина на АЗС.
Между тем траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей за неделю с 22 по 28 июня сократились на 3% — такие данные приводит «Сбер Индекс». При этом, как отметил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов, средние цены на поездки пока остаются на прежнем уровне. Это объясняют динамическим ценообразованием: алгоритмы формируют стоимость в реальном времени в зависимости от текущего спроса и предложения.
Сотрудница Юга.ру рассказала, что поздно вечером 28 июня пыталась уехать на межгороде из Усть-Лабинска. Таксист в чате извинился и сказал, что не повезет ее в Краснодар, потому что у него заканчивается бензин, а на заправках очереди.
«Через пять минут он перезвонил и сказал, что заправился по знакомству — заливали ведрами и прятались от камер», — добавила краснодарка.
Как писали Юга.ру, российские власти готовы на время вернуть бензин «Евро-2», от которого отказались 13 лет назад из-за неэкологичности.
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