Водители такси массово уходят с линии из-за проблем с бензином — СМИ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Paul Hanaoka, unsplash.com
    © Фото Paul Hanaoka, unsplash.com

Из-за топливного кризиса в России отток водителей такси достиг 20%

30 июня «Коммерсантъ» сообщил, что топливный кризис в России начал сказываться на рынке пассажирских перевозок. Об этом изданию рассказали участники отрасли.

По словам гендиректора таксопарка F1rst Дмитрия Назарова, за последнее время отток водителей из сферы ускорился на 20%. Его коллега из таксопарка 369 Михаил Манхаев оценивает потери в 5–10%. О сокращении числа активных водителей в отдельных регионах также сообщили в сервисе «Максим». Агрегатор «Яндекс Такси» от комментариев по ситуации отказался.

Как пояснил член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов, главная причина — страх остаться без горючего в пути. Водители стали более избирательно подходить к заказам: дальние поездки и маршруты в центр города теперь берут неохотно, предпочитая короткие и предсказуемые направления.

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Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов подчеркнул, что дефицит топлива бьет именно по таксистам острее, чем по другим перевозчикам. В отличие от общественного транспорта, который заправляется централизованно по госконтрактам, водители такси работают сами на себя и полностью зависят от доступности бензина на АЗС.

Между тем траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей за неделю с 22 по 28 июня сократились на 3% — такие данные приводит «Сбер Индекс». При этом, как отметил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов, средние цены на поездки пока остаются на прежнем уровне. Это объясняют динамическим ценообразованием: алгоритмы формируют стоимость в реальном времени в зависимости от текущего спроса и предложения.

Сотрудница Юга.ру рассказала, что поздно вечером 28 июня пыталась уехать на межгороде из Усть-Лабинска. Таксист в чате извинился и сказал, что не повезет ее в Краснодар, потому что у него заканчивается бензин, а на заправках очереди.

«Через пять минут он перезвонил и сказал, что заправился по знакомству — заливали ведрами и прятались от камер», — добавила краснодарка.

Как писали Юга.ру, российские власти готовы на время вернуть бензин «Евро-2», от которого отказались 13 лет назад из-за неэкологичности.

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