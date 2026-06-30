Водители такси массово уходят с линии из-за проблем с бензином — СМИ

Как пояснил член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов, главная причина — страх остаться без горючего в пути. Водители стали более избирательно подходить к заказам: дальние поездки и маршруты в центр города теперь берут неохотно, предпочитая короткие и предсказуемые направления.

По словам гендиректора таксопарка F1rst Дмитрия Назарова, за последнее время отток водителей из сферы ускорился на 20%. Его коллега из таксопарка 369 Михаил Манхаев оценивает потери в 5–10%. О сокращении числа активных водителей в отдельных регионах также сообщили в сервисе «Максим». Агрегатор «Яндекс Такси» от комментариев по ситуации отказался.

30 июня «Коммерсантъ» сообщил , что топливный кризис в России начал сказываться на рынке пассажирских перевозок. Об этом изданию рассказали участники отрасли.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов подчеркнул, что дефицит топлива бьет именно по таксистам острее, чем по другим перевозчикам. В отличие от общественного транспорта, который заправляется централизованно по госконтрактам, водители такси работают сами на себя и полностью зависят от доступности бензина на АЗС.

Между тем траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей за неделю с 22 по 28 июня сократились на 3% — такие данные приводит «Сбер Индекс». При этом, как отметил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов, средние цены на поездки пока остаются на прежнем уровне. Это объясняют динамическим ценообразованием: алгоритмы формируют стоимость в реальном времени в зависимости от текущего спроса и предложения.

Сотрудница Юга.ру рассказала, что поздно вечером 28 июня пыталась уехать на межгороде из Усть-Лабинска. Таксист в чате извинился и сказал, что не повезет ее в Краснодар, потому что у него заканчивается бензин, а на заправках очереди.

«Через пять минут он перезвонил и сказал, что заправился по знакомству — заливали ведрами и прятались от камер», — добавила краснодарка.