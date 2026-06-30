В Краснодаре продолжаются перебои с топливом: обстановка на АЗС 30 июня

Краснодарский край

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  • © Фото freepik.com, freepik.com
    © Фото freepik.com, freepik.com

По состоянию на 30 июня в Краснодаре работают всего 52 автозаправочные станции

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что по состоянию на 30 июня в Краснодаре работают только 52 АЗС.

Где есть топливо?

  • АИ-92 в наличии на 42 объектах;
  • АИ-95 можно найти на 43 точках;
  • АИ-100 доступен на 28 заправках;
  • дизельное топливо (ДТ) есть в наличии на 37 станциях.

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При этом 54 АЗС временно приостановили отпуск топлива, а еще восемь объектов полностью закрыли на ремонт или ребрендинг.

Отметим, что за сутки ситуация с бензином в Краснодаре немного ухудшилась. Накануне, 29 июня, в городе работали 56 автозаправочных станций, а приостановили отпуск горючего 50.

Напомним, что 29 июня власти Краснодарского края попросили у Правительства приоритет в поставках топлива в регион.

Как писали Юга.ру, в России могут вернуть бензин, от которого отказались 13 лет назад из-за неэкологичности.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Экономика

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В Краснодаре продолжаются перебои с топливом: обстановка на АЗС 30 июня

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