Экс-главу кубанского Минздрава приговорили к 4 годам колонии за мошенничество

Также осужденный обязан выплатить государству штраф в размере 500 тыс. рублей. Филиппов в ходе следствия полностью признал свою вину и возместил ущерб.

29 июня «Интерфакс» сообщил , что Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор экс-министру здравоохранения региона Евгению Филиппову. Ближайшие четыре года бывший чиновник проведет в колонии общего режима.

Суд установил, что Филиппов оформил фиктивное трудоустройство в Кубанском государственном медицинском университете. Формально значившись заведующим кафедрой, он не выполнял преподавательские обязанности, но получал зарплату. Общий ущерб от его махинаций превысил 7,5 миллионов рублей.

Напомним, Евгений Филиппов руководил кубанским Минздравом больше десяти лет — с июля 2013 года по март 2026-го. В январе в его кабинете прошли обыски. 17 марта СМИ сообщили, что чиновника арестовали по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В апреле Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры. В доход государства обратили имущество бывшего министра и лиц, связанных с ним. Стоимость активов превысила 1,9 млрд рублей.