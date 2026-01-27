В Краснодаре прошли обыски у главы краевого минздрава Евгения Филиппова

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с сайта министерства здравоохранения Кубани
    © Скриншот с сайта министерства здравоохранения Кубани

В кабинете главы министерства здравоохранения Краснодарского края провели обыски

27 января портал 93.RU со ссылкой на источник сообщил, что в кабинете министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова прошли обыски. Предположительно, они связаны с задержанием экс-вице-губернатора и директора телеканала «Кубань 24» Анны Миньковой, которая курировала социальную сферу Кубани. 

Как стало известно Юга.ру, Минькову подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения и финансовых махинациях при эксплуатации здания поликлиники в Краснодаре.

Читайте также:

Евгений Филиппов занимает должность министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года. Его полномочия несколько раз продлевал губернатор региона Вениамин Кондратьев, в последний раз — 21 января этого года.

Отметим, что за первый месяц 2026 года Филиппов стал очередным кубанским чиновником, к которому пришли силовики. Ранее арестовали за мошенничество министра транспорта региона Алексея Переверзева. Также обыски прошли у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко. Позже его уволили.

Как писали Юга.ру, в мэрии Горячего Ключа прошли обыски из-за ввода в эксплуатацию недостроенной школы.

Анна Минькова Здравоохранение Коррупция Краснодар Мошенничество Обыски Чиновники

Новости

В Краснодаре состоится премьера спектакля «Чудесный доктор»
В Краснодаре прошли обыски у главы краевого минздрава Евгения Филиппова
Российских операторов могут обязать блокировать домашний интернет и телефонную связь
В Госдуме назвали возможные сроки полной блокировки Telegram в России
Школьникам из села под Сочи приходится добираться до транспорта по аварийному мосту
ФСБ задержала бывшего замгубернатора Анну Минькову по подозрению в мошенничестве

Лента новостей

Реклама на сайте