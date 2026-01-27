В Краснодаре прошли обыски у главы краевого минздрава Евгения Филиппова

27 января портал 93.RU со ссылкой на источник сообщил , что в кабинете министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова прошли обыски. Предположительно, они связаны с задержанием экс-вице-губернатора и директора телеканала «Кубань 24» Анны Миньковой, которая курировала социальную сферу Кубани. Как стало известно Юга.ру, Минькову подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения и финансовых махинациях при эксплуатации здания поликлиники в Краснодаре.

Евгений Филиппов занимает должность министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года. Его полномочия несколько раз продлевал губернатор региона Вениамин Кондратьев, в последний раз — 21 января этого года.



Отметим, что за первый месяц 2026 года Филиппов стал очередным кубанским чиновником, к которому пришли силовики. Ранее арестовали за мошенничество министра транспорта региона Алексея Переверзева. Также обыски прошли у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко. Позже его уволили.