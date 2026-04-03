У министра здравоохранения Кубани изъяли имущество на миллиард рублей. Какие активы в списке?
Глава Минздрава Краснодарского края потерял 49 участков, 105 помещений и килограмм золота
3 апреля обеъдиненная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в доход государства обращено имущество министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, а также его родственников и доверенных лиц. По делу проходят 18 человек в качестве ответчиков и 8 организаций, которые привлекли как третьих лиц.
Суд установил, что Филиппов, который руководит краевым Минздравом с 2013 года, нарушал запреты и ограничения, установленные для государственных служащих. В 2014 году он купил в Краснодаре семь коммерческих объектов, но оформил их не на себя, а на подставных людей, которые полностью ему подчинялись. Через этих людей он сдал недвижимость в аренду государственному медицинскому учреждению — НИИ краевой больницы № 1. Там разместили поликлиническое отделение. Деньги от аренды шли Филиппову, но в своих декларациях он их не показывал.
В 2025 году он купил еще одно нежилое здание в Краснодаре и оформил его в долевую собственность на доверенных лиц. Затем сдал здание в долгосрочную аренду Кубанскому медицинскому институту. И снова доходы от аренды Филиппов не вносил в декларации.
На полученные деньги чиновник покупал квартиры, дома, землю, коммерческие помещения. Все это он распределял между своими родственниками и подставными лицами.
Судья посчитал доказанным, что Филиппов на протяжении многих лет систематически получал доходы запрещенным для чиновника способом.
Что изымают у ответчиков:
- 49 земельных участков общей площадью почти 500 тыс. кв. метров в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Москве;
- 105 жилых и нежилых помещений: 34 квартиры или дома и 71 коммерческий объект общей площадью больше 29 тыс. кв. метров;
- деньги — 214 млн 828 тыс. 769 рублей;
- 1 килограмм золота в слитках или изделиях;
- доли в уставных капиталах восьми коммерческих фирм.
Напомним, в январе в кабинете министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова прошли обыски. 17 марта СМИ сообщили, что чиновника арестовали по подозрению в мошенничестве.
На официальном сайте краевого минздрава Филиппов все еще числится главой ведомства.
Как писали Юга.ру, суд изъял в доход государства имущество депутата гордумы Краснодара Виктора Тимофеева на 10 млрд рублей.