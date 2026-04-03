У министра здравоохранения Кубани изъяли имущество на миллиард рублей. Какие активы в списке?

3 апреля обеъдиненная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в доход государства обращено имущество министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, а также его родственников и доверенных лиц. По делу проходят 18 человек в качестве ответчиков и 8 организаций, которые привлекли как третьих лиц.

Суд установил, что Филиппов, который руководит краевым Минздравом с 2013 года, нарушал запреты и ограничения, установленные для государственных служащих. В 2014 году он купил в Краснодаре семь коммерческих объектов, но оформил их не на себя, а на подставных людей, которые полностью ему подчинялись. Через этих людей он сдал недвижимость в аренду государственному медицинскому учреждению — НИИ краевой больницы № 1. Там разместили поликлиническое отделение. Деньги от аренды шли Филиппову, но в своих декларациях он их не показывал.