Экс-министр здравоохранения Кубани признал вину в мошенничестве на 7,6 млн рублей и возместил ущерб. Чиновник остается под стражей

Бывший глава кубанского Минздрава признал вину в деле о незаконном получении выплат в медицинском университете

На первом же заседании Филиппов признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме — 7,6 млн рублей.

17 июня «Коммерсантъ» сообщил , что в Краснодаре началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — речь идет о незаконном получении зарплаты в Кубанском государственном медицинском университете.

Филиппова назначили министром здравоохранения края в 2013 году. При этом он сохранил за собой место в КубГМУ: сначала как профессор кафедры акушерства и гинекологии, а с 2015 года — как заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии.

Следствие утверждает, что чиновник не мог в должном объеме выполнять свои обязанности. Однако в табелях учета рабочего времени регулярно указывались часы его работы, и на этом основании начислялись зарплата и различные стимулирующие выплаты. Так продолжалось почти 11 лет.

Напомним, в январе в кабинете министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова прошли обыски. 17 марта СМИ сообщили, что чиновника арестовали по подозрению в мошенничестве.

В конце марта прокуратура подала антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего министра и лиц, связанных с ним. Стоимость активов превысила 1,9 млрд рублей.

В апреле Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил этот иск. Филиппов остается под стражей.