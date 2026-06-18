Экс-министр здравоохранения Кубани признал вину в мошенничестве на 7,6 млн рублей и возместил ущерб. Чиновник остается под стражей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

Бывший глава кубанского Минздрава признал вину в деле о незаконном получении выплат в медицинском университете

17 июня «Коммерсантъ» сообщил, что в Краснодаре началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — речь идет о незаконном получении зарплаты в Кубанском государственном медицинском университете.

На первом же заседании Филиппов признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме — 7,6 млн рублей.

94 школы, 380 детских садов и даже метро:

Филиппова назначили министром здравоохранения края в 2013 году. При этом он сохранил за собой место в КубГМУ: сначала как профессор кафедры акушерства и гинекологии, а с 2015 года — как заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии.

Следствие утверждает, что чиновник не мог в должном объеме выполнять свои обязанности. Однако в табелях учета рабочего времени регулярно указывались часы его работы, и на этом основании начислялись зарплата и различные стимулирующие выплаты. Так продолжалось почти 11 лет.

Напомним, в январе в кабинете министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова прошли обыски. 17 марта СМИ сообщили, что чиновника арестовали по подозрению в мошенничестве.

В конце марта прокуратура подала антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства имущество бывшего министра и лиц, связанных с ним. Стоимость активов превысила 1,9 млрд рублей.

В апреле Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил этот иск. Филиппов остается под стражей.

Как писали Юга.ру, бывший вице-губернатор Кубани Андрей Коробка останется в СИЗО до конца августа. Его обвиняют в мошенничестве на 150 млн рублей.

Деньги Здравоохранение Краснодар Мошенничество Правосудие Суд Чиновники

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Экс-министр здравоохранения Кубани признал вину в мошенничестве на 7,6 млн рублей и возместил ущерб. Чиновник остается под стражей
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