Министра здравоохранения Кубани арестовали на два месяца

Краснодарский край

  © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Главу Минздрава Кубани Евгения Филиппова арестовали по подозрению в мошенничестве

18 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что главу минздрава Кубани Евгения Филиппова отправили в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии правоохранителей, чиновник фиктивно оформил себя на должность заведующего кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете. Хотя фактически он не исполнял соответствующие обязанности, ему начислялась зарплата. Общая сумма ущерба оценивается в 7 млн 517 тыс. 26 рублей.

Суд посчитал, что на свободе Филиппов может оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию. В качестве отягчающего обстоятельства также упоминалось наличие у министра и членов его семьи дорогостоящего имущества.

Евгений Филиппов пробудет в СИЗО как минимум до 17 мая.

Напомним, 17 марта СМИ сообщили, что в Краснодаре задержали министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. В январе в его кабинете прошли обыски.

Как писали Юга.ру, у бывшей замглавы Кубани Анны Миньковой хотят отобрать имущество на 330 млн рублей.

