Выпускные в школах Крыма отменять не будут

Торжества пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности — на фоне отмены всех массовых мероприятий на полуострове

23 июня советник главы Крыма Олег Крючков заявил в эфире телеканала «Крым 24», что, несмотря на введенные на полуострове ограничения, выпускные вечера в школах республики отменять не планируется. По его словам, даже в самые непростые времена воспоминания о выпускных остаются важными для молодых людей: «Думаю, эти воспоминания должны остаться и у детей, которые выпускаются в этом году».

Днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе выпускные пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. Допуск на территорию школ будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и приглашенных лиц. Развожаев отметил, что аналогичный механизм уже применялся во время пандемии коронавируса и показал свою эффективность. Порядок проведения мероприятий будет проработан отдельно с каждой школой. Минпросвещения РФ рекомендовало провести выпускные вечера 27 июня.

Напомним, что решение о сохранении праздника принято на непростом фоне. С 22 июня в Севастополе отменены все массовые уличные мероприятия, ограничена работа общественного транспорта, кафе и торговых точек. Причиной стали участившиеся атаки БПЛА.