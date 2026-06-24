Выпускные в школах Крыма отменять не будут

Крым

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  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

Торжества пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности — на фоне отмены всех массовых мероприятий на полуострове

23 июня советник главы Крыма Олег Крючков заявил в эфире телеканала «Крым 24», что, несмотря на введенные на полуострове ограничения, выпускные вечера в школах республики отменять не планируется. По его словам, даже в самые непростые времена воспоминания о выпускных остаются важными для молодых людей: «Думаю, эти воспоминания должны остаться и у детей, которые выпускаются в этом году».

Днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе выпускные пройдут в сокращенном формате и с усиленными мерами безопасности. Допуск на территорию школ будет организован по заранее подготовленным спискам родителей и приглашенных лиц. Развожаев отметил, что аналогичный механизм уже применялся во время пандемии коронавируса и показал свою эффективность. Порядок проведения мероприятий будет проработан отдельно с каждой школой. Минпросвещения РФ рекомендовало провести выпускные вечера 27 июня.

Напомним, что решение о сохранении праздника принято на непростом фоне. С 22 июня в Севастополе отменены все массовые уличные мероприятия, ограничена работа общественного транспорта, кафе и торговых точек. Причиной стали участившиеся атаки БПЛА.

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В Крыму введены и другие серьезные ограничения. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования и размещения детей в лагерях и отелях полуострова до 1 сентября. Из-за этого были сорваны смены в легендарном «Артеке» — под угрозой оказался и финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Также в целях безопасности Минспорта Крыма приостановило до 1 сентября все спортивные мероприятия.

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о полном прекращении продажи населению бензина и дизеля — топливо на полуострове теперь отпускают только госслужбам и экстренным службам.

Как писали Юга.ру, президент Российского союза туриндустрии призвал правительство поддержать Крым.

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