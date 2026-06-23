На конкурс по реконструкции Краснодарского водохранилища не подали заявок

22 июня государственная информационная система «Закупки» опубликовала информацию о том, что повторный электронный конкурс на реконструкцию Краснодарского водохранилища признан несостоявшимся — ни одна подрядная организация не подала заявку.

Прием заявок на проведение работ по реконструкции водохранилища стартовал 25 мая. Начальная цена контракта составляла 5 млрд 342 млн рублей. До этого провалился и первый конкурс, проводившийся с 30 апреля по 18 мая, — на него тоже не было подано ни одной заявки.

Контракт предполагает проведение проектно-изыскательных работ, которые должны быть завершены до 30 июня 2027 года. В перечень мероприятий входит реконструкция сооружений напорного фронта, а также инженерная защита долин рек Псекупс, Пшиш и ряда других водоемов. По завершении проекта мощность водохранилища должна увеличиться на 1,9 млн кубометров.