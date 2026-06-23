На конкурс по реконструкции Краснодарского водохранилища не подали заявок
Это уже вторая провалившаяся попытка найти подрядчика для модернизации крупнейшего гидроузла Северного Кавказа
22 июня государственная информационная система «Закупки» опубликовала информацию о том, что повторный электронный конкурс на реконструкцию Краснодарского водохранилища признан несостоявшимся — ни одна подрядная организация не подала заявку.
Прием заявок на проведение работ по реконструкции водохранилища стартовал 25 мая. Начальная цена контракта составляла 5 млрд 342 млн рублей. До этого провалился и первый конкурс, проводившийся с 30 апреля по 18 мая, — на него тоже не было подано ни одной заявки.
Контракт предполагает проведение проектно-изыскательных работ, которые должны быть завершены до 30 июня 2027 года. В перечень мероприятий входит реконструкция сооружений напорного фронта, а также инженерная защита долин рек Псекупс, Пшиш и ряда других водоемов. По завершении проекта мощность водохранилища должна увеличиться на 1,9 млн кубометров.
Засуха, землетрясение или «мертвый объем»:
Напомним, что контракт разместил «Центррегионводхоз» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и федеральной программы «Вода России». Разработку проектно-сметной документации планировали начать еще в 2025 году. Необходимость модернизации продиктована критическим состоянием водоема: из-за многолетнего заиливания его полезная емкость стремительно сокращается.
Краснодарское водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1975 году, — крупнейший искусственный водоем на Северном Кавказе. Оно защищает от наводнений территорию площадью 600 тыс. га, где проживают около 300 тысяч человек, обеспечивает орошение 270 тыс. га сельхозземель, включая рисовые поля, и поставляет питьевую воду в Краснодар, Анапу и Темрюкский район.
Вопрос состояния «Кубанского моря» стоит особенно остро: в мае 2026 года на фоне обильных ливней приток воды в гидроузле почти на 60% превысил показатели прошлого года, а в конце апреля МЧС выпустило предупреждение о возможном подтоплении Краснодара и еще шести районов края.
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