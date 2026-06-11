Власти рассказали, когда в Краснодаре можно будет купаться в водоемах

Краснодарский край

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  • Пляжи Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляжи Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэр Евгений Наумов объяснил, почему городские пляжи по-прежнему закрыты, и назвал главное условие для снятия запрета

10 июня портал 93.ru сообщил, что мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал на встрече с журналистами о проблеме со сбросом нечистот в реку Кубань. По словам главы города, проблема до сих пор не решена, и купание в городских водоемах остается под запретом.

Наумов заявил, что за последние десять лет население Краснодара увеличилось вдвое, что привело к резкому росту объема стоков. На данный момент ни один водоем в городской черте не соответствует санитарным нормам — как ежегодно сообщает городская администрация, лабораторные исследования показывают превышение допустимых концентраций по ряду параметров: повышенное содержание железа, ионов аммония, органических веществ и колиформных бактерий.

Ситуацию усугубляет изношенность коммунальных сетей: срок службы некоторых коллекторов уже превысил 65 лет при норме в 25. Масштабная модернизация системы водоотведения стартовала только в 2025 году.

Единственным выходом из ситуации Наумов назвал строительство канализационного коллектора №20, который должен забрать фекальные стоки из перегруженных городских сетей.

«Мы никуда не денемся от стоков в реку Кубань, некоторый период мы с этим еще будем жить, пока не запустим 20-й коллектор, который сейчас строится», — признал мэр.

Общая протяженность этого масштабного трубопровода составляет около 23 км — он пройдет от центральной части города до очистных сооружений в районе станицы Елизаветинской. Мэр рассчитывает, что 20-й коллектор будет достроен к концу 2026 — началу 2027 года, но даже после его запуска улучшение качества воды потребует времени.

Фекальные реки, мусорные берега:

Напомним, что отсутствие городских пляжей — давняя проблема Краснодара. Еще 30 лет назад горожане без опасений купались на Старой Кубани, в Затоне и на всем протяжении реки от Гидростроя до Юбилейного.

Как писали Юга.ру, в начале июня река Кубань перелилась через дамбу. В Крымском районе эвакуировали около 180 человек.

Водоемы Город Евгений Наумов ЖКХ Инфраструктура Краснодар общество отдых Пляжи Река Кубань Экология

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