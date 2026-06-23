Суд назначил условный срок бывшему вице-мэру Новороссийска по делу о злоупотреблениях

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роман Карагодин подписывал акты приемки по двум муниципальным контрактам, зная, что работы не выполнены в полном объеме

22 июня «Коммерсант» сообщил, что Октябрьский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы города Роману Карагодину. Экс-чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве социальных объектов.

Как установило следствие и подтвердил суд, Карагодин, занимая руководящие посты в МКУ «Управление строительства» и администрации Новороссийска, подписал акты приемки работ по двум крупным муниципальным контрактам — строительству блочно-модульной котельной на улице Мира и второму этапу возведения малобюджетного спортивного комплекса. При этом чиновник достоверно знал, что подрядчики — ООО «Курортстрой» и ООО «Строй-Климат» — фактически не выполнили заявленные работы в полном объеме. Переплата по первому эпизоду составила более 4,4 млн рублей, по второму — свыше 51,9 млн рублей.

Действия Карагодина квалифицированы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) по каждому из двух эпизодов. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд назначил Карагодину 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также запретил занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Роман Карагодин стал заместителем главы Новороссийска в октябре 2025 года. До этого он возглавлял муниципальное управление капитального строительства города, а в 2022–2024 годах руководил водоканалом в городе Шахты Ростовской области. В феврале 2026 года чиновника задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, что приговор Карагодину — еще один эпизод масштабной антикоррупционной волны на Кубани. К началу 2026 года волна громких дел затронула практически весь верхний эшелон кубанской власти последних лет — от бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и экс-вице-губернатора Анны Миньковой до регионального министра здравоохранения Евгения Филиппова. Основанием для исков Генпрокуратуры становится несоответствие стоимости принадлежащего чиновникам имущества их официальным доходам.

94 школы, 380 детских садов и даже метро:

Самый громкий антикоррупционный процесс года на Кубани связан с именем бывшего вице-губернатора Андрея Коробки, курировавшего в администрации региона АПК. Сам Коробка и его окружение — экс-депутаты ЗСК Алексей Сидюков и Сергей Фурса — лишились в совокупности более 90 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в мае арестовали бывшего первого вице-мэра Сочи и экс-главу департамента строительства края Дениса Юрковского.

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