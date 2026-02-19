Силовики задержали экс-заместителя мэра Новороссийска, который курировал строительство — СМИ

По данным 93.ру, вопросы у следствия возникли к деятельности Карагодина еще в 2024 году, когда он руководил МКУ «Управление строительства». По данным источника издания, речь идет о сдаче в эксплуатацию котельной на улице Плавневой в Новороссийске. Объект возводил подрядчик ООО «Курортстрой».

Согласно материалам дела, подрядчик не выполнил весь объем работ, заявленный в проекте. Однако Карагодин, который на тот момент отвечал за строительство, подписал акты выполненных работ. В итоге бюджет потерял почти 3 млн рублей — именно в такую сумму оценили перерасход средств по контракту.

Саму котельную сдали с серьезным опозданием — строительство затянулось на год. Комментируя ситуацию, Карагодин заявлял, что к подрядчику применили жесткие санкции.

Перед задержанием у чиновника прошли обыски. Вскоре после этого он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Официальные комментарии от следственных органов пока не поступали.

Журналист Андрей Кошик сообщил, что его источники не подтверждают информацию о задержании Романа Карагодина. По его данным, чиновник находится на свободе. Однако Кошик заявил, что Карагодин действительно проходит подозреваемым по уголовному делу.