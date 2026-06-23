ГК ТОЧНО признали самым устойчивым девелопером России в 2026 году

В этом году на 18-й федеральной премии Urban Awards было представлено 68 номинаций, за победу в которых боролись более 300 проектов со всей страны.

Номинацию «Самый устойчивый девелопер России — 2026» учредили организаторы конкурса совместно с отраслевым порталом Всеостройке.рф впервые в этом году. Ее цель — отметить компании, которые наращивают объемы строительства и сохраняют высокий уровень доверия покупателей.



При определении победителя эксперты оценивали девелоперов по двум критериям. Первый — динамика развития бизнеса: рост объемов строительства, расширение земельного банка и запуск новых проектов. Второй — репутационная устойчивость.

ГК ТОЧНО показала максимальный результат по обоим направлениям, что позволило компании победить в номинации.