ГК ТОЧНО признали самым устойчивым девелопером России в 2026 году
На форуме недвижимости «Движение» прошла церемония вручения премии Urban Awards. ГК ТОЧНО получила награду в номинации «Самый устойчивый девелопер России — 2026»
В этом году на 18-й федеральной премии Urban Awards было представлено 68 номинаций, за победу в которых боролись более 300 проектов со всей страны.
Номинацию «Самый устойчивый девелопер России — 2026» учредили организаторы конкурса совместно с отраслевым порталом Всеостройке.рф впервые в этом году. Ее цель — отметить компании, которые наращивают объемы строительства и сохраняют высокий уровень доверия покупателей.
При определении победителя эксперты оценивали девелоперов по двум критериям. Первый — динамика развития бизнеса: рост объемов строительства, расширение земельного банка и запуск новых проектов. Второй — репутационная устойчивость.
ГК ТОЧНО показала максимальный результат по обоим направлениям, что позволило компании победить в номинации.
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«Признание экспертного сообщества — это большая честь и важный результат работы нашей команды. Для ГК ТОЧНО победа в этой номинации — подтверждение того, что мы выбрали верную стратегию. Теперь главная задача — удерживать взятую высоту: системно повышать качество продукта, наращивать операционные показатели и строго соблюдать заявленные сроки ввода объектов в эксплуатацию», — прокомментировала CEO ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.
Победа в конкурсе стала следствием развития компании в последние годы. Сегодня ГК ТОЧНО входит в топ-5 девелоперов России по объемам строительства, включена в перечень системообразующих предприятий страны. Портфель проектов девелопера превышает 6 млн кв. метров недвижимости, а география присутствия охватывает 17 городов в 10 регионах России.
За последнее время застройщик вышел на рынки Ростова-на-Дону, Казани, Зеленодольска, Тюмени и Москвы, а также объявил о новых проектах в Екатеринбурге и Мариуполе.
Помимо победы в номинации, еще два проекта ГК ТОЧНО отметили на церемонии награждения, причем для обоих участие в Urban Awards стало дебютным. ЖК «Первое место» (Краснодар) признали «Лучшим региональным жилым комплексом комфорт-класса ЮФО и СКФО». А ЖК «Васильевский остров» (Зеленодольск, Республика Татарстан) стал победителем в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ПФО».
Напомним, что в 2024 году ГК ТОЧНО была признана «Самым надежным застройщиком России» по версии портала Всеостройке.рф, а также возглавила рейтинг «Самых динамично развивающихся девелоперов страны» по версии ЕРЗ.РФ.
Помимо этого, компания получила звание «Девелопер года» премии Urban Awards.
Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО выдала ключи от литеров 12 и 13 в микрорайоне «Родные Просторы».